Üç Dizi 1 Reyting Aldı, Zirve Aylar Sonra Değişti: 14-20 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri
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Yeni sezonun ilk tam haftası geride kaldı ve reyting tablosu baştan aşağı değişti. Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, reklam verenlerin takip ettiği AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye otururken TOTAL'de Uzak Şehir lider oldu. Geçen haftanın zirvedeki ismi Daha 17 ise üçüncü sıraya geriledi. Peki 14-20 Eylül haftasının en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
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Uzak Şehir, üçüncü sezonunun ilk haftasında 7,65 reytingle TOTAL'in zirvesine oturdu.
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Sevdan Bir Ateş bir haftada 3,54'ten 7,42'ye çıktı, iki kategoride birinci oldu.
Geçen haftanın ilk ikisi Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul birer puandan fazla kaybetti.
Bu hafta listeye 6 yeni dizi girdi; en yükseği Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer oldu.
14-20 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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