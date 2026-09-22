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Üç Dizi 1 Reyting Aldı, Zirve Aylar Sonra Değişti: 14-20 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri

Üç Dizi 1 Reyting Aldı, Zirve Aylar Sonra Değişti: 14-20 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri

Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 14:59
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Yeni sezonun ilk tam haftası geride kaldı ve reyting tablosu baştan aşağı değişti. Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, reklam verenlerin takip ettiği AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye otururken TOTAL'de Uzak Şehir lider oldu. Geçen haftanın zirvedeki ismi Daha 17 ise üçüncü sıraya geriledi. Peki 14-20 Eylül haftasının en çok izlenen dizileri hangileri oldu?

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Uzak Şehir, üçüncü sezonunun ilk haftasında 7,65 reytingle TOTAL'in zirvesine oturdu.

Uzak Şehir, üçüncü sezonunun ilk haftasında 7,65 reytingle TOTAL'in zirvesine oturdu.

Okulların açılmasıyla birlikte kanallar amiral gemisi dizilerini art arda ekrana taşıdı ve 14-20 Eylül haftasında reyting yarışı iyice kızıştı. Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir, 14 Eylül Pazartesi akşamı üçüncü sezonuyla ekrana döndü ve haftayı TOTAL kategorisinde 7,65 ortalamayla lider tamamladı. Dizi AB kategorisinde 6,00, ABC1'de ise 6,93 aldı. Ancak zirve yalnızca TOTAL'de Uzak Şehir'e ait. Reklam verenlerin yakından takip ettiği AB ve ABC1 kategorilerinde birinci sırayı başka bir dizi kaptı.

Sevdan Bir Ateş bir haftada 3,54'ten 7,42'ye çıktı, iki kategoride birinci oldu.

Sevdan Bir Ateş bir haftada 3,54'ten 7,42'ye çıktı, iki kategoride birinci oldu.

Haftanın en çarpıcı yükselişi Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'ten geldi. Dizi, 7-13 Eylül haftasında ilk bölümüyle TOTAL'de 3,54 alıp 7. sırada kalmıştı. İkinci bölümüyle birlikte tablo tamamen değişti; dizi TOTAL'de 7,42'ye yükselerek 2. sıraya çıktı. Bir haftada yakaladığı 3,88 puanlık artış, listedeki en büyük sıçrama oldu. Sevdan Bir Ateş, AB kategorisinde 6,82 ve ABC1'de 7,88 ile her iki listenin de birincisi oldu. Böylece totalde Uzak Şehir'in gerisinde kalmasına rağmen reklam verenin baktığı iki kategoride zirveyi devraldı.

Geçen haftanın ilk ikisi Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul birer puandan fazla kaybetti.

Geçen haftanın ilk ikisi Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul birer puandan fazla kaybetti.

Geçen haftanın lideri Daha 17, 8,35'ten 7,05'e gerileyerek 1,30 puan kaybetti ve üçüncü sıraya düştü. Altı Üstü İstanbul da 7,89'dan 6,76'ya inerek 1,13 puan geriledi, dördüncü sırada yer aldı. İki dizi de yüksek ortalamalarını büyük ölçüde korudu; onları geriye düşüren şey, yeni sezonla birlikte listeye giren güçlü rakiplerin sayısı oldu.

En sert kayıp ise sıralamada yaşandı. A.B.İ. 3,82'den 3,07'ye inerek 5. sıradan 12. sıraya, Muhtemel Aşk 3,21'den 2,37'ye inerek 9. sıradan 16. sıraya geriledi. Geçen hafta kanal ortalamasında zirvede olan Gönül Dağı da 3,10'dan 2,72'ye düşüp 15. sıraya kadar indi.

Yükselen isimler ise Güller ve Günahlar (3,68'den 4,63'e), Haysiyet (3,50'den 4,24'e), Sevdiğim Sensin (4,19'dan 4,82'ye) ve Tuzlu Kahve (4,57'den 5,03'e) oldu.

Bu hafta listeye 6 yeni dizi girdi; en yükseği Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer oldu.

Bu hafta listeye 6 yeni dizi girdi; en yükseği Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer oldu.

Geçen hafta 13 dizinin yarıştığı listeye bu hafta 6 yeni yapım eklendi ve sıralama 19 diziye çıktı. Uzak Şehir üçüncü sezonuyla 14 Eylül Pazartesi, Kızılcık Şerbeti ise yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma ekrana geldi. Kızılcık Şerbeti, kadrosundaki köklü değişikliğe rağmen 5,86 ile doğrudan ilk 5'e girdi. ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit'in başrolünde 17 Eylül Perşembe ilk bölümüyle ekrana çıktı ve 4,66 ile haftayı 8. sırada tamamladı. TRT 1 cephesinde Teşkilat 7. sezonuyla 3,95 alıp 11. sıraya, Mehmed: Fetihler Sultanı 2,84 ile 13. sıraya yerleşti. Yeni sezonuyla dönen Çirkin ise 2,11 ile 18. sırada kaldı.

14-20 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:

14-20 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:

TOTAL

Uzak Şehir | 7,65

Sevdan Bir Ateş | 7,42

Daha 17 | 7,05

Altı Üstü İstanbul | 6,76

Kızılcık Şerbeti | 5,86

Tuzlu Kahve | 5,03

Sevdiğim Sensin | 4,82

Güneşin Doğduğu Yer | 4,66

Güller ve Günahlar | 4,63

Haysiyet | 4,24

Teşkilat | 3,95

A.B.İ. | 3,07

Mehmed: Fetihler Sultanı | 2,84

Mercan Köşk | 2,74

Gönül Dağı | 2,72

Muhtemel Aşk | 2,37

Evlilik Güzeldir | 2,13

Çirkin | 2,11

Aşk ve Taht | 2,09

AB

Sevdan Bir Ateş | 6,82

Tuzlu Kahve | 6,22

Uzak Şehir | 6,00

Daha 17 | 6,00

Kızılcık Şerbeti | 5,47

Güneşin Doğduğu Yer | 3,91

Altı Üstü İstanbul | 3,89

Teşkilat | 3,53

Haysiyet | 3,08

Evlilik Güzeldir | 3,06

Güller ve Günahlar | 2,95

Sevdiğim Sensin | 2,88

Mehmed: Fetihler Sultanı | 2,65

Muhtemel Aşk | 2,59

Mercan Köşk | 2,25

A.B.İ. | 2,23

Çirkin | 1,89

Gönül Dağı | 1,86

Aşk ve Taht | 1,75

ABC1

Sevdan Bir Ateş | 7,88

Uzak Şehir | 6,93

Daha 17 | 6,86

Tuzlu Kahve | 6,53

Kızılcık Şerbeti | 6,31

Altı Üstü İstanbul | 5,51

Güneşin Doğduğu Yer | 4,25

Sevdiğim Sensin | 4,09

Güller ve Günahlar | 3,82

Haysiyet | 3,81

Teşkilat | 3,78

Mehmed: Fetihler Sultanı | 3,21

Evlilik Güzeldir | 2,85

Mercan Köşk | 2,83

A.B.İ. | 2,69

Muhtemel Aşk | 2,61

Çirkin | 2,31

Gönül Dağı | 2,18

Aşk ve Taht | 2,07

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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