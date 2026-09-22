Üç Dizi 1 Reyting Aldı, Zirve Aylar Sonra Değişti: 14-20 Eylül Haftasının En Çok İzlenen Dizileri

Geçen haftanın lideri Daha 17, 8,35'ten 7,05'e gerileyerek 1,30 puan kaybetti ve üçüncü sıraya düştü. Altı Üstü İstanbul da 7,89'dan 6,76'ya inerek 1,13 puan geriledi, dördüncü sırada yer aldı. İki dizi de yüksek ortalamalarını büyük ölçüde korudu; onları geriye düşüren şey, yeni sezonla birlikte listeye giren güçlü rakiplerin sayısı oldu.

En sert kayıp ise sıralamada yaşandı. A.B.İ. 3,82'den 3,07'ye inerek 5. sıradan 12. sıraya, Muhtemel Aşk 3,21'den 2,37'ye inerek 9. sıradan 16. sıraya geriledi. Geçen hafta kanal ortalamasında zirvede olan Gönül Dağı da 3,10'dan 2,72'ye düşüp 15. sıraya kadar indi.

Yükselen isimler ise Güller ve Günahlar (3,68'den 4,63'e), Haysiyet (3,50'den 4,24'e), Sevdiğim Sensin (4,19'dan 4,82'ye) ve Tuzlu Kahve (4,57'den 5,03'e) oldu.