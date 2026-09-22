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Salı Günü Hangi Diziler Var? 22 Eylül Salı ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Salı Günü Hangi Diziler Var? 22 Eylül Salı ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 15:22
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Salı akşamı televizyon karşısına geçecekler için kanalların yayın akışı belli oldu. 22 Eylül Salı günü hangi yapımlar seyirciyle buluşacak, bu akşam hangi dizi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yeni bölümler var? Show TV ve TV8’de saat 20.00’de neler yayınlanacak? Salı günü ekrana gelecek dizileri ve kanalların yayın akışını sizler için bir araya getirdik.

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22 Eylül Salı Günü Hangi Diziler Var?

22 Eylül Salı Günü Hangi Diziler Var?

ATV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de salı akşamı A.B.İ. ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak. A.B.İ., salı akşamında yeni bölüm izlemek isteyenlerin seçenekleri arasında yer alıyor.

Kanal D’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de salı akşamının dizisi Haysiyet. Kanalın yayın akışına göre dizinin yeni bölümü saat 20.00’de yayınlanacak. Haysiyet, salı günleri Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

NOW’da Salı Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da salı akşamı Anne Yarısı yayınlanıyor. Dizi saat 20.00’de ekrana gelecek. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı yapım, aile ilişkileri ve velayet mücadelesi etrafında gelişen hikâyesiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

Star TV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de salı akşamı Tuzlu Kahve var. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak. Tuzlu Kahve, Derin ile Mehmet’in ilişkisini ve iki aile arasında yaşananları konu alıyor.

TRT 1’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’in salı akşamı yayın akışında önce Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması bulunuyor. Maçın ardından Mehmed: Fetihler Sultanı ekrana gelecek. Dizi saat 21.45’te başlayacak.

Show TV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de 22 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölüm olarak yayınlanan bir dizi bulunmuyor. Kanalın yayın akışında bu saatte Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü yer alıyor. Sevdan Bir Ateş ise gün içinde tekrar bölümüyle ekrana geliyor.

TV8’de Salı Günü Hangi Program Var?

TV8’de salı akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Program saat 20.00’de başlayacak.

Tuzlu Kahve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve dizisi her salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de yayınlanıyor. Eda Ece ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimler de yer alıyor. Yapım, aileler arasındaki çatışmaları ve Derin ile Mehmet’in ilişkisini merkezine alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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