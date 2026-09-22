Salı Günü Hangi Diziler Var? 22 Eylül Salı ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı
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Salı akşamı televizyon karşısına geçecekler için kanalların yayın akışı belli oldu. 22 Eylül Salı günü hangi yapımlar seyirciyle buluşacak, bu akşam hangi dizi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yeni bölümler var? Show TV ve TV8’de saat 20.00’de neler yayınlanacak? Salı günü ekrana gelecek dizileri ve kanalların yayın akışını sizler için bir araya getirdik.
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22 Eylül Salı Günü Hangi Diziler Var?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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