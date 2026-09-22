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Teşkilat'tan Ayrılan Rabia Soytürk'ün Yeni Dizisi Belli Oldu

Teşkilat'tan Ayrılan Rabia Soytürk'ün Yeni Dizisi Belli Oldu

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 15:10
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Teşkilat'ta canlandırdığı Hilal karakteriyle haziran ayında ekrana veda eden Rabia Soytürk, uzun süredir konuşulan yeni proje teklifini netleştirdi. Genç oyuncunun adı, ARC Film imzalı ve dijital platform TOD için hazırlanan yeni bir yapımla birlikte anıldı. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturacağı 10 bölümlük dizide kadroya kimin katıldığı da böylece ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Rabia Soytürk, geçtiğimiz sezon Teşkilat'a Hilal Turhantürk karakteriyle katılmış, tek sezon sonra diziden ayrılmıştı.

Rabia Soytürk, geçtiğimiz sezon Teşkilat'a Hilal Turhantürk karakteriyle katılmış, tek sezon sonra diziden ayrılmıştı.

Soytürk, Teşkilat'ın 6. sezonunda 149. bölümle birlikte hikâyeye dahil oldu ve uzun süredir yurt dışında görev yapan gizemli bir ajan olan Hilal Turhantürk'e hayat verdi. Karakter, dizinin senaryosunda kısa sürede önemli bir yer edindi, gizemli geçmişi ve teşkilattaki konumuyla izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu. Ancak bu süreç uzun sürmedi; Hilal, 7 Haziran'da ekrana giren 184. bölümle senaryo gereği diziye veda etti. Böylece Soytürk, TRT 1'in uzun soluklu yapımı Teşkilat'ta yalnızca tek sezon yer almış oldu ve 21 Eylül'de başlayan 7. sezon kadrosunda adı geçmedi. Oyuncu, dizideki tek sezonluk maceranın ardından set ve senaryo ekibiyle vedalaştığını duyurmuş, bir yandan da yeni proje tekliflerini değerlendirdiğini belirtmişti.

ARC Film imzalı yapımda Soytürk'ün yeni dizisi belli oldu.

ARC Film imzalı yapımda Soytürk'ün yeni dizisi belli oldu.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın canlandıracağı Uygar karakterinin hayatını değiştiren Azra'ya hayat verecek. Aslı Zengin ile Banu Zeytin Tak'ın kaleme aldığı dizide, güçlü bir iş insanı olan ve İzzet Akay'ın kızı Işıl'la evli inşaat mühendisi Uygar'ın hikâyesi anlatılacak. Çocuğu ve eşiyle dışarıdan mutlu görünen bir hayatı olan Uygar, bir iş gezisinde tanıştığı şarkıcı Azra'yla birlikte her şeyin değiştiğini fark edecek. Projede Uygar karakterini canlandıracak olan Tolgahan Sayışman da uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçiyor; oyuncunun adı son yıllarda yeni bir dizi projesiyle bu kadar sık anılmamıştı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği 10 bölümlük dizi, dijital platform TOD için hazırlanıyor ve tamamı İstanbul'da çekilecek. Setin 10 Ekim'de açılması planlanan yapımda Fatih Enes Ömeroğlu, ARC Film'in patronu olarak projenin başında yer alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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