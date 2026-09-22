Teşkilat'tan Ayrılan Rabia Soytürk'ün Yeni Dizisi Belli Oldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın canlandıracağı Uygar karakterinin hayatını değiştiren Azra'ya hayat verecek. Aslı Zengin ile Banu Zeytin Tak'ın kaleme aldığı dizide, güçlü bir iş insanı olan ve İzzet Akay'ın kızı Işıl'la evli inşaat mühendisi Uygar'ın hikâyesi anlatılacak. Çocuğu ve eşiyle dışarıdan mutlu görünen bir hayatı olan Uygar, bir iş gezisinde tanıştığı şarkıcı Azra'yla birlikte her şeyin değiştiğini fark edecek. Projede Uygar karakterini canlandıracak olan Tolgahan Sayışman da uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçiyor; oyuncunun adı son yıllarda yeni bir dizi projesiyle bu kadar sık anılmamıştı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği 10 bölümlük dizi, dijital platform TOD için hazırlanıyor ve tamamı İstanbul'da çekilecek. Setin 10 Ekim'de açılması planlanan yapımda Fatih Enes Ömeroğlu, ARC Film'in patronu olarak projenin başında yer alıyor.