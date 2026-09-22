Teşkilat'tan Ayrılan Rabia Soytürk'ün Yeni Dizisi Belli Oldu
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Teşkilat'ta canlandırdığı Hilal karakteriyle haziran ayında ekrana veda eden Rabia Soytürk, uzun süredir konuşulan yeni proje teklifini netleştirdi. Genç oyuncunun adı, ARC Film imzalı ve dijital platform TOD için hazırlanan yeni bir yapımla birlikte anıldı. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturacağı 10 bölümlük dizide kadroya kimin katıldığı da böylece ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Rabia Soytürk, geçtiğimiz sezon Teşkilat'a Hilal Turhantürk karakteriyle katılmış, tek sezon sonra diziden ayrılmıştı.
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ARC Film imzalı yapımda Soytürk'ün yeni dizisi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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