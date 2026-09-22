Ne Yapsa Yakışıyor: Miray Daner'in Yeni İmajını Görenler Bir Daha Baktı!

Birçoğumuz onu Papatyam’daki Gonca ya da Medcezir’deki Beren olarak tanıdık. Vatanım Sensin’de canlandırdığı Hilal ise kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden biri oldu. Yıllar içinde gençlik dizilerinden dönem işlerine, oradan da bambaşka hikayelere uzanan bir yol çizdi.

Kuş Uçuşu’nda hırsıyla sınırları zorlayan Aslı’yı oynarken, Bize Bi’şey Olmaz’da Lal karakteriyle karşımıza çıktı. Özellikle Aslı ve Lal, birbirinden farklı iki karakteri nasıl taşıdığını yeniden gösterdi.

Daner’in oyunculuğunu konuşmaya alışığız ama bu defa gündemimiz saçları!