Ne Yapsa Yakışıyor: Miray Daner'in Yeni İmajını Görenler Bir Daha Baktı!
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Miray Daner’i bu kez yeni bir rolle değil, yeni saçlarıyla konuşuyoruz. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunda birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan Daner, görünümünde değişikliğe gitti. Saçlarına kakül kestiren oyuncunun son karesi dikkat çekti.
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Miray Daner’i çocukluğundan beri ekranlarda izliyoruz.
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Miray Daner kakül kestirdi ve yeni görünümüyle kamera karşısına geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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