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Ne Yapsa Yakışıyor: Miray Daner'in Yeni İmajını Görenler Bir Daha Baktı!

Ne Yapsa Yakışıyor: Miray Daner'in Yeni İmajını Görenler Bir Daha Baktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 15:36
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Miray Daner’i bu kez yeni bir rolle değil, yeni saçlarıyla konuşuyoruz. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunda birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan Daner, görünümünde değişikliğe gitti. Saçlarına kakül kestiren oyuncunun son karesi dikkat çekti.

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Miray Daner’i çocukluğundan beri ekranlarda izliyoruz.

Miray Daner’i çocukluğundan beri ekranlarda izliyoruz.

Birçoğumuz onu Papatyam’daki Gonca ya da Medcezir’deki Beren olarak tanıdık. Vatanım Sensin’de canlandırdığı Hilal ise kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden biri oldu. Yıllar içinde gençlik dizilerinden dönem işlerine, oradan da bambaşka hikayelere uzanan bir yol çizdi.

Kuş Uçuşu’nda hırsıyla sınırları zorlayan Aslı’yı oynarken, Bize Bi’şey Olmaz’da Lal karakteriyle karşımıza çıktı. Özellikle Aslı ve Lal, birbirinden farklı iki karakteri nasıl taşıdığını yeniden gösterdi. 

Daner’in oyunculuğunu konuşmaya alışığız ama bu defa gündemimiz saçları!

Miray Daner kakül kestirdi ve yeni görünümüyle kamera karşısına geçti.

Şimdi rollerini bir kenara bırakıp kuaför koltuğundan çıkan yeni Miray’a bakalım!

Oyuncunun son görüntüsünde ilk dikkat çeken şey, gözlerine doğru inen kakülleri. Uzun saçlarındaki katlı kesim ve açık kahverengi ton da değişimi tamamlamış. 

Kakül bazen küçücük bir dokunuş gibi durur ama yüzün bütün havasını değiştirir ya… Miray Daner’de de tam olarak öyle olmuş. Özellikle saçlarının hacimli kesimiyle birleşince ortaya daha farklı, daha iddialı bir görünüm çıkmış!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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