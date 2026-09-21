article/comments
article/share
Haberler
Gündem
THY'de Onlarca Yıllık Yasak Kalktı: Erkek Çalışanlara 15 Milimetrelik Sakal Serbestliği Getirildi

THY'de Onlarca Yıllık Yasak Kalktı: Erkek Çalışanlara 15 Milimetrelik Sakal Serbestliği Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 12:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk Hava Yolları, uçuş ekiplerinin görünümünü belirleyen kurallarda onlarca yıldır süregelen bir yasağı kaldırdı. Şirketin iç prosedürlerinde yapılan son güncellemeyle erkek pilot ve kabin memurlarına, belirli koşullar dahilinde sakal bırakma izni verildi. Değişiklik, PR.70.012 kodlu 'Uçuş Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil Prosedürü'nün 5. revizyonuyla yürürlüğe girdi ve sakalın uzunluğundan bakımına, hangi modellerin kabul edildiğine kadar oldukça ayrıntılı bir çerçeve çiziyor. 

Kaynak: Airporthaber2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni kurala göre sakal uzunluğu 15 milimetreyi geçemeyecek ve her koşulda bakımlı bir görünüm şart olacak.

Yeni kurala göre sakal uzunluğu 15 milimetreyi geçemeyecek ve her koşulda bakımlı bir görünüm şart olacak.

THY'nin güncellenen prosedürüne göre kabul edilen modeller arasında kısa sakal, doğal görünümlü kirli sakal, bıyıkla birlikte kullanılan sakal kombinasyonları ve düzenli kesilmiş kısa top sakal yer alıyor. Sakalın 15 milimetreyi aşmaması ve her zaman düzgün, bakımlı bir görüntü sunması ise değişmez bir şart olarak belirlendi.

Buna karşılık dağınık görünümlü, aşırı şekillendirilmiş ve keskin hatlara sahip sakal modelleri, sadece belirli bölgelerde bırakılan seyrek sakallar, bıyıksız top sakal ve alt dudağın altında bırakılan üçgen sakal gibi stiller yasak listesinde. Prosedürde bu modellerin kurumsal temsil standardına uymadığı vurgulanıyor.

Ancak düzenlemenin arkasında sadece estetik değil, uçuş güvenliği kaygısı da var.

Ancak düzenlemenin arkasında sadece estetik değil, uçuş güvenliği kaygısı da var.

Yeni kuralda sakal ve bıyığın, uçuş ekiplerinin kullandığı oksijen maskesi ve diğer koruyucu ekipmanların takılmasını veya sızdırmazlığını engellememesi şartı da ayrıca yer alıyor. Bu madde, THY'nin sakal serbestliğini tanımlarken emniyet standartlarından ödün vermediğini gösteriyor.

Konunun THY yönetimi için hiç de yeni bir başlık olmadığı biliniyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2023 yılında bir sosyal medyada kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtta sakal meselesini başörtüsü tartışmalarının yanında 'ikincil bir konu' olarak tanımlamış, ancak o dönem somut bir adım atılmamıştı. Aradan geçen sürede konu, resmi bir prosedür değişikliğiyle sonuca bağlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın