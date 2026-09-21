THY'de Onlarca Yıllık Yasak Kalktı: Erkek Çalışanlara 15 Milimetrelik Sakal Serbestliği Getirildi

THY'nin güncellenen prosedürüne göre kabul edilen modeller arasında kısa sakal, doğal görünümlü kirli sakal, bıyıkla birlikte kullanılan sakal kombinasyonları ve düzenli kesilmiş kısa top sakal yer alıyor. Sakalın 15 milimetreyi aşmaması ve her zaman düzgün, bakımlı bir görüntü sunması ise değişmez bir şart olarak belirlendi.

Buna karşılık dağınık görünümlü, aşırı şekillendirilmiş ve keskin hatlara sahip sakal modelleri, sadece belirli bölgelerde bırakılan seyrek sakallar, bıyıksız top sakal ve alt dudağın altında bırakılan üçgen sakal gibi stiller yasak listesinde. Prosedürde bu modellerin kurumsal temsil standardına uymadığı vurgulanıyor.