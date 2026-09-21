THY'de Onlarca Yıllık Yasak Kalktı: Erkek Çalışanlara 15 Milimetrelik Sakal Serbestliği Getirildi
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Türk Hava Yolları, uçuş ekiplerinin görünümünü belirleyen kurallarda onlarca yıldır süregelen bir yasağı kaldırdı. Şirketin iç prosedürlerinde yapılan son güncellemeyle erkek pilot ve kabin memurlarına, belirli koşullar dahilinde sakal bırakma izni verildi. Değişiklik, PR.70.012 kodlu 'Uçuş Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil Prosedürü'nün 5. revizyonuyla yürürlüğe girdi ve sakalın uzunluğundan bakımına, hangi modellerin kabul edildiğine kadar oldukça ayrıntılı bir çerçeve çiziyor.
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Yeni kurala göre sakal uzunluğu 15 milimetreyi geçemeyecek ve her koşulda bakımlı bir görünüm şart olacak.
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Ancak düzenlemenin arkasında sadece estetik değil, uçuş güvenliği kaygısı da var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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