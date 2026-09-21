Borsa Haftaya Sert Girdi: Bir Sektörde Kayıp Yüzde 9'u Aştı

Düşüşün sektörler bazındaki dağılımı da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Bankacılık endeksi görece sınırlı bir kayıpla yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksindeki değer kaybı yüzde 2,62'ye ulaştı. Asıl sert hareket ise finansal kiralama ve faktoring tarafında yaşandı; bu endeks günün en yüksek kaybıyla yüzde 9,40 birden eridi.

Borsada kırmızının hakim olduğu tabloda tek pozitif ayrışan sektör ulaştırma oldu. Bu endeks günü yüzde 0,21 artışla tamamlayarak satış baskısına karşı direnç gösteren tek grup olarak öne çıktı. Piyasa genelindeki satış ağırlıklı seyrin arkasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fonlarda tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkarmasının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri, borsanın yönü açısından yakından izlenecek. Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor; yatırımcıların karar öncesinde kendi araştırmalarını yapmaları öneriliyor.