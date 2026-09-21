Borsa Haftaya Sert Girdi: Bir Sektörde Kayıp Yüzde 9'u Aştı
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Borsa İstanbul'da satış baskısı haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. BIST 100 endeksi, Cuma günü yüzde 1,67 kayıpla 13.284,42 puandan kapanışın ardından Pazartesi sabahı yüzde 0,87 düşüşle güne başladı. Saat 10.00 sularında kayıp yüzde 2'yi aşarak yatırımcıyı tedirgin etti. Finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 9,40 ile en sert geri çekilmeyi yaşarken, SPK'nın fon tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkarması da piyasadaki satışları derinleştirdi.
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Borsa İstanbul Günü Yüzde 1,67 Kayıpla Kapattı, Pazartesi Yüzde 2'yi Aşan Düşüşle Açtı
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Finansal Kiralama Endeksi Yüzde 9,40 Eridi, SPK'nın Fon Kararı Satışları Derinleştirdi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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