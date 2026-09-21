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Borsa Haftaya Sert Girdi: Bir Sektörde Kayıp Yüzde 9'u Aştı

Borsa Haftaya Sert Girdi: Bir Sektörde Kayıp Yüzde 9'u Aştı

Borsa İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 13:04
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Borsa İstanbul'da satış baskısı haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. BIST 100 endeksi, Cuma günü yüzde 1,67 kayıpla 13.284,42 puandan kapanışın ardından Pazartesi sabahı yüzde 0,87 düşüşle güne başladı. Saat 10.00 sularında kayıp yüzde 2'yi aşarak yatırımcıyı tedirgin etti. Finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 9,40 ile en sert geri çekilmeyi yaşarken, SPK'nın fon tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkarması da piyasadaki satışları derinleştirdi.

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Borsa İstanbul Günü Yüzde 1,67 Kayıpla Kapattı, Pazartesi Yüzde 2'yi Aşan Düşüşle Açtı

Borsa İstanbul Günü Yüzde 1,67 Kayıpla Kapattı, Pazartesi Yüzde 2'yi Aşan Düşüşle Açtı

Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı seyir, geçtiğimiz haftanın son işlem gününden bu yana kesintisiz sürüyor. BIST 100 endeksi Cuma günü yüzde 1,67 oranında değer kaybederek günü 13.284,42 puandan tamamladı. Bu kayıp, haftanın kalanına da satıcılı bir hava taşınacağının ilk işaretiydi.

Haftanın ilk işlem gününde endeks, 13.168,54 puandan açılışın ardından yüzde 0,87 oranında düşüşle işlem görmeye başladı. Açılışta görülen kayıp, saatler ilerledikçe hız kesmek yerine büyüdü ve saat 10.00 sıralarında yüzde 2'yi aştı. Böylece BIST 100, bir haftadan kısa sürede art arda ikinci sert düşüş gününü yaşamış oldu.

Teknik görünümde 13.000 ve 12.900 puan seviyeleri destek olarak takip ediliyor. Endeksin toparlanması durumunda ise 13.300 ve 13.400 puan direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin korunup korunmayacağı, haftanın kalanında borsanın yönünü belirleyecek.

Finansal Kiralama Endeksi Yüzde 9,40 Eridi, SPK'nın Fon Kararı Satışları Derinleştirdi

Finansal Kiralama Endeksi Yüzde 9,40 Eridi, SPK'nın Fon Kararı Satışları Derinleştirdi

Düşüşün sektörler bazındaki dağılımı da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Bankacılık endeksi görece sınırlı bir kayıpla yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksindeki değer kaybı yüzde 2,62'ye ulaştı. Asıl sert hareket ise finansal kiralama ve faktoring tarafında yaşandı; bu endeks günün en yüksek kaybıyla yüzde 9,40 birden eridi.

Borsada kırmızının hakim olduğu tabloda tek pozitif ayrışan sektör ulaştırma oldu. Bu endeks günü yüzde 0,21 artışla tamamlayarak satış baskısına karşı direnç gösteren tek grup olarak öne çıktı. Piyasa genelindeki satış ağırlıklı seyrin arkasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fonlarda tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkarmasının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri, borsanın yönü açısından yakından izlenecek. Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor; yatırımcıların karar öncesinde kendi araştırmalarını yapmaları öneriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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