Akademisyenlere YouTube Yasağı Gelince 1,2 Milyon Takipçili Profesör Seçimini Yaptı
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Devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin YouTube ve sosyal medyadan para kazanması, memurlar için geçerli olan ticaret yasağına takıldı. Cumhurbaşkanlığı, bu tür gelirleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değerlendirip görüşünü YÖK'e gönderdi. Bu gelişmenin ardından bazı öğretim üyeleri ders videolarını ve sosyal medya paylaşımlarını durdurdu. 1,2 milyon takipçili 'AkademikLink' kanalının sahibi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara ise kararı takipçilerine bıraktığı bir ankete taşıdı ve çıkan sonuca uyarak üniversiteden ayrılma kararı aldı.
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Cumhurbaşkanlığı'nın YÖK'e gönderdiği yazı, akademisyenlerin dijital gelirlerini ticari faaliyet kapsamına aldı.
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Karar netleşince bazı öğretim üyeleri kendi kanallarındaki içerikleri kaldırıp yayınlarına son verdi.
Kıdemli profesörlüğe sekiz ay kalan Özkara, kanalı kapatmak ile akademiden ayrılmak arasında kaldığını söyledi.
Özkara, kanalında yaptığı ankette çıkan sonuca göre üniversiteden istifa kararı aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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