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Akademisyenlere YouTube Yasağı Gelince 1,2 Milyon Takipçili Profesör Seçimini Yaptı

Akademisyenlere YouTube Yasağı Gelince 1,2 Milyon Takipçili Profesör Seçimini Yaptı

YÖK
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 14:07
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Devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin YouTube ve sosyal medyadan para kazanması, memurlar için geçerli olan ticaret yasağına takıldı. Cumhurbaşkanlığı, bu tür gelirleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değerlendirip görüşünü YÖK'e gönderdi. Bu gelişmenin ardından bazı öğretim üyeleri ders videolarını ve sosyal medya paylaşımlarını durdurdu. 1,2 milyon takipçili 'AkademikLink' kanalının sahibi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara ise kararı takipçilerine bıraktığı bir ankete taşıdı ve çıkan sonuca uyarak üniversiteden ayrılma kararı aldı.

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Cumhurbaşkanlığı'nın YÖK'e gönderdiği yazı, akademisyenlerin dijital gelirlerini ticari faaliyet kapsamına aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın YÖK'e gönderdiği yazı, akademisyenlerin dijital gelirlerini ticari faaliyet kapsamına aldı.

Konu aslında bahar aylarında gündeme geldi: YÖK, 17 Haziran'da akademisyenlerin YouTube ve benzeri platformlardaki yayıncılık faaliyetlerinin ne şekilde değerlendirileceğini Cumhurbaşkanlığı'na sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı konuyu inceleyip 20 Ağustos'ta bir rapor hazırladı. Bu raporun ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 2 Eylül'de YÖK'e resmi görüşünü gönderdi: dijital platformlardan kazanılan para, 657 sayılı Kanun'un 28. maddesindeki ticaret yasağının kapsamına giriyordu.

Karar netleşince bazı öğretim üyeleri kendi kanallarındaki içerikleri kaldırıp yayınlarına son verdi.

Karar netleşince bazı öğretim üyeleri kendi kanallarındaki içerikleri kaldırıp yayınlarına son verdi.

Disiplin soruşturmasıyla karşılaşmak istemeyen bazı akademisyenler, ders videolarını ve bilimsel içeriklerini yayından kaldırdı. Bir kısmı ise yayınlarına tamamen son verdi. Akademik camiada, bu kararın bilimsel bilginin geniş kitlelere ulaşmasını zorlaştıracağı yönünde eleştiriler de yükseliyor.

Kıdemli profesörlüğe sekiz ay kalan Özkara, kanalı kapatmak ile akademiden ayrılmak arasında kaldığını söyledi.

Kıdemli profesörlüğe sekiz ay kalan Özkara, kanalı kapatmak ile akademiden ayrılmak arasında kaldığını söyledi.

1,2 milyon YouTube takipçisiyle 'AkademikLink' hesabının sahibi Behçet Yalın Özkara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Özkara, yazının ardından kanalını kapatmak ile akademiden ayrılmak arasında kaldığını anlattı. Kıdemli profesörlüğe sekiz ay kaldığını belirten Özkara, kanalda iki yılda telif ve konuşmacılık gelirlerinden yaklaşık 6 milyon TL biriktiğini söyledi.

Özkara, kanalında yaptığı ankette çıkan sonuca göre üniversiteden istifa kararı aldı.

Ankete toplam 49 bin 443 kişi katıldı; katılımcıların yaklaşık yarısından fazlası, yüzde 53,9'luk oranla, yayınların devam etmesini istedi. Özkara, 'bu anketteki sonucun gereğini yerine getireceğim, istifa edeceğim' dedi. 'Kanalı başkasına devredip kendim konuk olabilirdim, teknoparkta şirket kurup onun üzerinden yapabilirdim, ama ben doğru bir şey yapıyorum, neden yan yollara sapayım?' diyen Özkara, istifa sürecinin yaklaşık bir ay süreceğini belirtti. Kanalda biriken yaklaşık 6 milyon TL'nin ise takipçilerin seçeceği bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacağı açıklandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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