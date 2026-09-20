Akademisyenlere YouTube Yasağı Gelince 1,2 Milyon Takipçili Profesör Seçimini Yaptı

Ankete toplam 49 bin 443 kişi katıldı; katılımcıların yaklaşık yarısından fazlası, yüzde 53,9'luk oranla, yayınların devam etmesini istedi. Özkara, 'bu anketteki sonucun gereğini yerine getireceğim, istifa edeceğim' dedi. 'Kanalı başkasına devredip kendim konuk olabilirdim, teknoparkta şirket kurup onun üzerinden yapabilirdim, ama ben doğru bir şey yapıyorum, neden yan yollara sapayım?' diyen Özkara, istifa sürecinin yaklaşık bir ay süreceğini belirtti. Kanalda biriken yaklaşık 6 milyon TL'nin ise takipçilerin seçeceği bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacağı açıklandı.