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Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Akademisyenlere Gelen İçerik Üretme Yasağına Tepki Gösterdi

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Akademisyenlere Gelen İçerik Üretme Yasağına Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.09.2026 - 16:55

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İletişim çağı sınır tanımayan bir bilgi akışını da beraberinde getirdi. İnternet ve sosyal medya platformları sayesinde akademisyenlerin ürettiği bilgi geniş kitlelere ulaştı. Günümüzde her yaştan insan, pek çok konuda 'doğru' bilgiye kolay bir biçimde ulaşabiliyorlar. Özellikle bazı akademisyenler, paylaştıkları bilgilerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda. Fakat bu durum yeni bir karar ile yasaklandı.

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, akademisyenlere yönelik dijital içerik üretimi sınırlamalarına tepki gösterdi. Kendisi de uzun zamandır ürettiği tarih içerikleriyle takipçilerini pek çok konuda aydınlatan ve kendi tarzıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen Gürkan, akademik bilginin halka ulaşmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdIh2a...
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Peki akademisyenlere gelen yasak tam olarak ne?

Peki akademisyenlere gelen yasak tam olarak ne?

Cumhurbaşkanlığı tarafından iletilen görüş doğrultusunda akademisyenlerin YouTube, mobil uygulamalar veya sosyal medya üzerinden elde ettiği tüm gelirler 657 sayılı Kanun’daki 'ticari faaliyet yasağı' kapsamında değerlendirildi. Doğrudan bir 'içerik yayınlama yasağı' konulmasa da dijital platformlardan reklam, katıl butonu veya bağış yoluyla kazanç sağlanması kesin olarak engellendi. Uygulamadaki muğlaklıklar ve disiplin cezası riski sebebiyle pek çok akademisyen kanallarını kapattı veya içerik üretimini durdurdu.

Son dönemde sosyal medya platformlarında, pek çok alandan akademisyen değerli bilgilerini takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medya genelde boşa vakit geçirilen bir alan gibi düşünülse de bu tarz içeriklerin takipçisi oldukça fazla. Karar, bilginin topluma yayılmasını engelleyeceği ve dijital mecralarda uzman olmayan kişilerin önünü açacağı gerekçesiyle yoğun eleştiri topladı. YÖK’ün bilim iletişimini teşvik eden politikalarıyla çeliştiği vurgulanırken, hukukçular bilimsel nitelikli dijital paylaşımların 'esnaflık veya tüccarlık' olarak sınıflandırılmaması gerektiğini savundu. Akademisyenler ise bilimin dijital alanda serbestçe aktarılabilmesi için kapsamı net, özel bir hukuki düzenleme yapılmasını talep ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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