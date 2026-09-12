Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Akademisyenlere Gelen İçerik Üretme Yasağına Tepki Gösterdi

İletişim çağı sınır tanımayan bir bilgi akışını da beraberinde getirdi. İnternet ve sosyal medya platformları sayesinde akademisyenlerin ürettiği bilgi geniş kitlelere ulaştı. Günümüzde her yaştan insan, pek çok konuda 'doğru' bilgiye kolay bir biçimde ulaşabiliyorlar. Özellikle bazı akademisyenler, paylaştıkları bilgilerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda. Fakat bu durum yeni bir karar ile yasaklandı.

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, akademisyenlere yönelik dijital içerik üretimi sınırlamalarına tepki gösterdi. Kendisi de uzun zamandır ürettiği tarih içerikleriyle takipçilerini pek çok konuda aydınlatan ve kendi tarzıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen Gürkan, akademik bilginin halka ulaşmasının önemine vurgu yaptı.