5 – 11 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Ekim ayının büyüleyici sonbahar atmosferi, sahnelerin bitmeyen enerjisiyle birleşiyor! 5 – 11 Ekim 2026 haftasında müzikseverleri Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de harika bir program bekliyor. Popun dev ismi Sıla'dan rap efsanesi Sagopa Kajmer'e, eşsiz yorumuyla Sertab Erener'den Candan Erçetin'in senfonik şölenine kadar her tarza hitap eden konserler ve konsept partiler bu hafta sahnelerde olacak.

İşte 5 – 11 Ekim haftasının en güncel, eksiksiz konser ve etkinlik takvimi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.