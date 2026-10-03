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5 – 11 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

5 – 11 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 08:01
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Ekim ayının büyüleyici sonbahar atmosferi, sahnelerin bitmeyen enerjisiyle birleşiyor! 5 – 11 Ekim 2026 haftasında müzikseverleri Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de harika bir program bekliyor. Popun dev ismi Sıla'dan rap efsanesi Sagopa Kajmer'e, eşsiz yorumuyla Sertab Erener'den Candan Erçetin'in senfonik şölenine kadar her tarza hitap eden konserler ve konsept partiler bu hafta sahnelerde olacak.

İşte 5 – 11 Ekim haftasının en güncel, eksiksiz konser ve etkinlik takvimi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent, soğuk havaları pop müziğin ikonlarından dev rock konserlerine uzanan dopdolu bir programla karşılıyor.

Pop, Rock & Ana Akım

  • mor ve ötesi: 6 Ekim Salı 21.00'de Congresium Ankara'da sahne alıyor.

  • Dedublüman: 7 Ekim Çarşamba 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşuyor.

  • Göksel - Rüyaların İşi Tour: 8 Ekim Perşembe 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde yerini alıyor.

  • Cem Adrian: 9 Ekim Cuma 21.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde.

  • Leyla The Band: 9 Ekim Cuma 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde.

  • Sagopa Kajmer: 10 Ekim Cumartesi 21.00'de Atılım Sahne'de rap fırtınası estiriyor.

  • Blok3: Türkiye Tour 2026 'Ankara': 10 Ekim Cumartesi 21.30'da Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda.

  • Necati ve Saykolar: 10 Ekim Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Özcan Deniz: 10 Ekim Cumartesi 20.00'de Günay Restaurant Ankara'da.

  • Emir Can İğrek: 11 Ekim Pazar 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde.

Alternatif Sahne, Akustik, Metal & Festivaller

  • Eskitilmiş Yaz: 6 Ekim Salı 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Agathonia 'Rift Inferna' Albüm Lansman Konseri: 6 Ekim Salı 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Palmiyeler: 6 Ekim Salı 21.30'da SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Anıl Piyancı: 7 Ekim Çarşamba 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Başar Keklik: 7 Ekim Çarşamba 21.30'da IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Resa Saffa Park: 7 Ekim Çarşamba 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Hüsnü Arkan: 8 Ekim Perşembe 21.00'de Kulüp Müjgan'da.

  • RUT-A Tribute to Radiohead: 8 Ekim Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Villagers Of Ioannina City: 8 Ekim Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Stabil: 8 Ekim Perşembe 22.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Lvbel C5 & Eray067 & Mansur & Reckol: 9 Ekim Cuma 15.30'da GIMSA Park Eryaman AVM Otoparkı'nda.

  • Kalben: 9 Ekim Cuma 21.00'de Jolly Joker Ankara'da.

  • Eda Baba: 9 Ekim Cuma 21.00'de Kulüp Müjgan'da.

  • Haggard: 9 Ekim Cuma 21.30'da Ankara Milyon Event Hall'da.

  • TastyDays Ankara Gastronomi Festival: 10 - 11 Ekim tarihlerinde ODTÜ MD Vişnelik'te.

  • Sufle: 10 Ekim Cumartesi 21.00'de Kulüp Müjgan'da.

  • Cihan Mürtezaoğlu Akustik: 10 Ekim Cumartesi 21.30'da Route Ankara Sahnesi'nde.

  • Şamhal İsmail & String Quartet: 11 Ekim Pazar 16.45 ve 18.30 seanslarıyla Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda.

  • A Capella TimbrFifths: 11 Ekim Pazar 20.00'de Congresium Ankara'da.

  • Tahrip - Albüm Lansmanı: 11 Ekim Pazar 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Akapum Sürüngenler: 11 Ekim Pazar 21.21'de Haymatlos Mekan'da.

  • Şanışer & Sokrat St: 11 Ekim Pazar 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

Partiler, Konsept Geceler & DJ Şovları

  • Lola Küba Gecesi: 7 Ekim Çarşamba günü Lola Kitchen and Bar'da.

  • Yaza Veda, Yeni Döneme Merhaba!: 8 Ekim Perşembe 17.00'de JW Marriott Ankara - Açık Hava Bahçe'de.

  • The Blaze DJ Set: 8 Ekim Perşembe 22.00'de CerModern'de.

  • Gypsy Caravan & Milonga Dans Gecesi: 8 Ekim Perşembe 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 9 Ekim Cuma günü IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 9 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Emo Era Party: 9 Ekim Cuma 21.00'de Route Ankara Sahnesi'nde.

  • SAMEWAY+1: 9 Ekim Cuma 21.30'da Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar'da.

  • RCRB: 9 Ekim Cuma 23.00'te Pixel'de.

  • Kerimcan Durmaz: 9 Ekim Cuma 23.30'da Avalon Ankara'da.

  • Müzik Kutusu - Türkçe Pop Partisi | DJ Efehan Bayrak: 10 Ekim Cumartesi 20.00'de JW Marriott Ankara'da.

  • 90'lar Kafası: Nihat Sırdar: 10 Ekim Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da.

  • Zeynep Burcu Altınel: 10 Ekim Cumartesi 21.30'da Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar'da.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Ege'nin incisi, ekim ayında da ritmini koruyor. Popun güçlü seslerinden canlı performanslara, partilerden şehrin renkli etkinliklerine kadar müzik ve eğlence dolu bir ay sizi bekliyor. 

Pop, Rock, Klasik & Dev İsimler

  • Linet: 5 Ekim Pazartesi 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Nil Karaibrahimgil - Senfonili: 6 Ekim Salı 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Hakan Altun: 7 Ekim Çarşamba 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Mahsun Kırmızıgül: 7 Ekim Çarşamba 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Gökhan Özen: 8 Ekim Perşembe 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Semicenk: 9 Ekim Cuma 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Rafet El Roman: 9 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Sıla: 10 Ekim Cumartesi 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Gökhan Türkmen: 11 Ekim Pazar 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda.

Alternatif Sahne, Akustik & Rap

  • Villagers Of Ioannina City: 6 Ekim Salı 21.30'da sahne alıyor.

  • Tato Bar 20. Yıl Konserleri: Acil Servis: 7 Ekim Çarşamba 21.00'de Tato Bar'da.

  • Allame Albüm Lansman: 7 Ekim Çarşamba 22.30'da Ooze Venue'de.

  • Bagjan Oktyabr - Ruh Terapisi: 8 Ekim Perşembe 20.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda.

  • Deniz Tekin: 8 Ekim Perşembe 21.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Cazbend: 9 Ekim Cuma 20.00'de Bademler Sanat Köyü'nde.

  • Kian Band: Dünya Etnik Ezgileri: 9 Ekim Cuma 20.30'da Bi'Kahve Bi'Sahne'de.

  • Çağrı Sinci: 9 Ekim Cuma 21.00'de Rene Lokal'de.

  • Gece Yolcuları: 9 Ekim Cuma 21.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • Onur Özdemir - Sakin Tribute: 9 Ekim Cuma 21.45'te Skiff PSM Alsancak'ta.

  • Keskin: 9 Ekim Cuma 22.00'de Ooze Venue'de.

  • Soft Analog: 10 Ekim Cumartesi 20.00'de Skiff PSM Alsancak'ta.

  • Şeref İzgü ile Zamansız Şarkılar: 10 Ekim Cumartesi 20.00'de Bademler Sanat Köyü'nde.

  • Rebetiko Dinletisi: 10 Ekim Cumartesi 20.00'de Bi'Kahve Bi'Sahne'de.

  • Haggard: 10 Ekim Cumartesi 21.30'da SoldOut Performance Hall'da.

  • Ankara Echoes: 10 Ekim Cumartesi 22.00'de Ooze Venue'de.

  • Emre Fel: 10 Ekim Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • VE/RA: 10 Ekim Cumartesi 22.00'de Kalt Izmir'de.

  • Kerimcan Durmaz: 11 Ekim Pazar 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda.

Konsept Geceler, Festivaller, Tematik Şovlar & DJ Performansları

  • Gökçe Eyüpgiller Canlı Performans: 7 Ekim Çarşamba günü Gili Ege Perla'da.

  • The Blaze DJ Set: 7 Ekim Çarşamba 22.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda.

  • Touche: 7 Ekim Çarşamba 22.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Sinestezi: 7 Ekim Çarşamba 22.45'te Old Pal Pub'da.

  • Günah Gecesi: 8 Ekim Perşembe 19.00'da No. 57 by Studio House'ta.

  • UNIVERSITY HOMECOMING PARTY X 2000'S EDITION: 8 Ekim Perşembe 20.00'de Dome Alsancak'ta.

  • Candles and Echoes - Nif Bağları: 9 Ekim Cuma 21.00'de Nif Bağları'nda.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 9 Ekim Cuma 21.00'de Cliff Venue'de.

  • EGE363: 9 Ekim Cuma 22.00'de Kalt Izmir'de.

  • Candles and Echoes - İzmir: 10 Ekim Cumartesi günü St. John Anglikan Kilisesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde.

  • Hakan Hepcan Konseri: 10 Ekim Cumartesi günü Old Pal Pub'da.

  • Niş İş | Mogambo Gazinosu: 11 Ekim Pazar 15.00'te Mogambo - Kültürpark'ta.

  • Skyrim: The Musical Heritage Of Tamriel: 11 Ekim Pazar 18.00'de Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde.

  • Vogue Night: 11 Ekim Pazar 19.00'da İstinyeArt Pervasız Sahne'de.

  • Music from Miyazaki's Worlds: 11 Ekim Pazar 20.00'de Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde.

  • Candela Concert: 11 Ekim Pazar 20.00'de İzmir Devlet Opera ve Balesi Necdet Aydın Sahnesi'nde.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Sinem Cengiz ile Yabancı Pop Gecesi: 5 Ekim Pazartesi 20.00'de Studyou Sahne'de.

  • Berkay: 6 Ekim Salı 20.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Buray: 7 Ekim Çarşamba 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Allame Albüm Lansman: 8 Ekim Perşembe 21.30'da Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • Murat Bolat ve Anadolu Retrosu: 9 Ekim Cuma 20.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • HiraiZerdüş 'Göğe Bak Benimle': 9 Ekim Cuma 20.30'da Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda.

  • Candan Erçetin - Doğu Batı Senfonisi - Rengâhenk Konser: 9 Ekim Cuma 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda eşsiz senfonik dinletisiyle.

  • Gökhan Türkmen: 10 Ekim Cumartesi 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Güler Duman & Oğuz Aksaç: 10 Ekim Cumartesi 21.00'de Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda.

  • Redd: 10 Ekim Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • Ayçin Asan: 10 Ekim Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Keskin: 11 Ekim Pazar 17.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Melis Fis: 11 Ekim Pazar 20.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Blind Symphony - Karanlıkta Oda Orkestrası Konseri: 11 Ekim Pazar 20.30'da Merinos AKM - Orhangazi Salonu'nda.

  • Umur Doma: 11 Ekim Pazar 21.30'da Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Palmiyeler: 5 Ekim Pazartesi 21.30'da İzole'de.

  • Tekir: 7 Ekim Çarşamba 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de.

  • Stabil: 7 Ekim Çarşamba 22.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • Willy Wonka Party: 7 Ekim Çarşamba 22.30'da The Main Eskişehir'de.

  • Başar Keklik: 8 Ekim Perşembe 22.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • Seksendört: 9 Ekim Cuma 21.30'da Milyon Performance Hall Eskişehir'de.

  • Şanışer & Sokrat St: 9 Ekim Cuma 22.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • İkiye On Kala (Akustik): 9 Ekim Cuma 22.00'de İzole'de.

  • A Capella TimbrFifths: 10 Ekim Cumartesi 20.00'de Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde.

  • Sertab Erener: 10 Ekim Cumartesi 20.30'da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda.

  • İbrahim Sarıpınar: 10 Ekim Cumartesi 21.00'de Eskişehir F Stop Salon'da.

  • Kalben: 10 Ekim Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de.

  • Pango - Back to School Party: 10 Ekim Cumartesi 22.00'de Holly Garden Eskişehir'de.

  • Motive: 11 Ekim Pazar 21.00'de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda rap rüzgarları estiriyor.

  • CRUSH: 11 Ekim Pazar 21.00'de Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde.

  • Onur Özdemir - Sakin Tribute: 11 Ekim Pazar 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de.

  • Harman Türkçe Rap Gecesi: 11 Ekim Pazar 22.00'de The Main Eskişehir'de kesintisiz rap eğlencesi sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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