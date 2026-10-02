5 – 11 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Sonbahar Festivalleri

Ekim ayının bu serin ama bir o kadar da coşkulu günlerine giriş yaparken, İstanbul sahnelerinde sanatın ve eğlencenin ateşi harlanıyor! Şehrin tarihi dokusunu yansıtan kiliselerinden, deniz esintili açık hava sahnelerine kadar her bir mekan müzikseverler için kapılarını aralıyor. Bu hafta Yıldız Tilbe, Gökhan Türkmen, Göksel, Craig David, Haggard, Levent Yüksel ve Emre Altuğ gibi yıldız isimler, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatmak için sahnedeki yerlerini alıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 5 – 11 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!

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