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5 – 11 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Sonbahar Festivalleri

5 – 11 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Sonbahar Festivalleri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 15:43
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Ekim ayının bu serin ama bir o kadar da coşkulu günlerine giriş yaparken, İstanbul sahnelerinde sanatın ve eğlencenin ateşi harlanıyor! Şehrin tarihi dokusunu yansıtan kiliselerinden, deniz esintili açık hava sahnelerine kadar her bir mekan müzikseverler için kapılarını aralıyor. Bu hafta Yıldız Tilbe, Gökhan Türkmen, Göksel, Craig David, Haggard, Levent Yüksel ve Emre Altuğ gibi yıldız isimler, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatmak için sahnedeki yerlerini alıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 5 – 11 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Emre Altuğ 'Bir Pop Masalı': 6 Ekim Salı saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde nostaljik pop rüzgarları eşliğinde dinleyicilere adeta bir müzik masalı yaşatıyor.

  • Gökhan Türkmen Konseri: 7 Ekim Çarşamba saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde romantik şarkılarıyla kalpleri ısıtıyor.

  • Kutsi Konseri: 9 Ekim Cuma saat 20:00'de Kalamış Paysage Restaurant mekanında güçlü yorumuyla kulakların pasını siliyor.

  • Levent Yüksel Konseri: 9 Ekim Cuma saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde 90'lardan bugüne uzanan eşsiz hitleriyle müzikseverleri mest ediyor.

  • Soner Arıca Konseri: 9 Ekim Cuma saat 21:00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde dillerden düşmeyen romantik şarkılarını seslendiriyor.

  • Çelik Konseri: 9 Ekim Cuma saat 21:00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

  • Emre Aydın Konseri: 9 Ekim Cuma saat 22:00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde pop-rock tınılarıyla melankolik bir rüzgar estiriyor.

  • Ebru Yaşar: 10 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde arabesk-pop senteziyle dinleyicileri büyülüyor.

  • Göksel - Rüyaların İşi Tour: 10 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde rüya gibi bir müzikal deneyim vadediyor.

  • Soner Sarıkabadayı: 10 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde ritmi bir an olsun düşürmeden tempolu bir gece sunuyor.

  • Murat Dalkılıç: 10 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde enerjik hitleriyle kalabalıkları coşturuyor.

  • Deha Bilimlier Konseri: 10 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde arabesk-pop şarkılarıyla eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşıyor.

  • Serkan Nişancı: 10 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul mekanında dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor.

  • Enes Kılınç & Zehra Gülüç: 10 Ekim Cumartesi saat 22:30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında müzikseverlere coşkulu bir akşam sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Villagers Of Ioannina City: 7 Ekim Çarşamba saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde saykedelik rock tınılarıyla sağlam bir müzik ziyafeti çekiyor.

  • İbrahim Sarıpınar Konseri: 8 Ekim Perşembe saat 21:00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde rock tutkunlarını bir araya getiriyor.

  • Can Ozan Konseri: 9 Ekim Cuma saat 22:00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde içten ve akustik dokunuşlarla dolu bir dinleti sunuyor.

  • Necati ve Saykolar Konseri: 9 Ekim Cuma saat 22:00'de Celtic Irish Pub Istanbul sahnesinde kıpır kıpır cover'larıyla müzikseverlere enerji aşılıyor.

  • Can Kazaz Konseri: 9 Ekim Cuma saat 22:00'de Bova Sahne mekanında içten şarkıları ve naif sesiyle dinleyenleri huzurlu bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

  • Özgün Konseri: 10 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde duygusal rock ezgileriyle dinleyenleri derinlere çekiyor.

  • Gripin 'Bir Bronx Gecesi': 10 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Blind İstanbul sahnesinde efsanevi rock klasikleriyle izleyicisini coşturuyor.

  • İkiye On Kala (Akustik): 10 Ekim Cumartesi saat 22:00'de Muaf Kadıköy sahnesinde samimi yorumuyla dinleyenlerin ruhuna dokunuyor.

  • Arctic Monkeys Tribute: 10 Ekim Cumartesi saat 22:00'de The Wall Kadıköy sahnesinde sevilen grubun hit şarkılarına taptaze bir ruh katıyor.

  • Haggard | İstanbul: 11 Ekim Pazar saat 21:30'da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde senfonik metalin dünya devini ağırlayarak unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

  • The Blaze DJ Set: 9 Ekim Cuma saat 22:00'de KüçükÇiftlik Park sahnesinde Fransız elektronik müzik ikilisinin büyüleyici setleriyle şehri titretiyor.

  • Biltutyy ile Dj Performans: 9 Ekim Cuma saat 22:00'de Milena Pub&Bistro mekanında yüksek ritimli beat'leriyle kulüp ruhunu canlandırıyor.

  • SYNTHONY: 10 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Volkswagen Arena sahnesinde elektronik müzik ve senfoni orkestrasını devasa bir görsel şovla birleştiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Canbay & Wolker Konseri: 10 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde popüler rap hitleriyle eğlenceyi ateşliyor.

  • Ozbi: 10 Ekim Cumartesi saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde anlam yüklü sözleri ve özgün tarzıyla rap severleri büyülüyor.

  • Aksan Konseri: 11 Ekim Pazar saat 18:00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında rap dünyasının yükselen seslerinden birini dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Yung Ouzo Konseri: 11 Ekim Pazar saat 20:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında asi ritimleriyle hafta sonunu yüksek tempoyla kapatıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

  • Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler: 5 Ekim Pazartesi saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde barış ve kardeşlik melodilerini omuz omuza söylüyor.

  • Ahmet Ali Arslan: 6 Ekim Salı saat 20:30'da Blind İstanbul sahnesinde naif sesiyle huzur dolu bir akustik akşam vadediyor.

  • TurkodiRoma: 7 Ekim Çarşamba saat 21:00'de Blind İstanbul sahnesinde farklı kültürlerin ezgilerini başarıyla harmanlıyor.

  • Güler Duman & Oğuz Aksaç Konseri: 7 Ekim Çarşamba saat 22:30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında türküleriyle dinleyenlerin içini ısıtıyor.

  • Yıldız Tilbe Konseri: 8 Ekim Perşembe saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde eşsiz yorumuyla açık havayı inletiyor.

  • Ahmet Aslan Konseri: 9 Ekim Cuma saat 20:30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) sahnesinde bağlaması ve özgün vokaliyle derinlere dokunuyor.

  • Geçmişten Günümüze ÖZLEM YÜKSEK VE SERGIO: 9 Ekim Cuma saat 20:30'da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16 mekanında çok kültürlü bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Islandman: 9 Ekim Cuma saat 21:00'de Blind İstanbul sahnesinde Anadolu saykedelik tınılarını elektronik altyapılarla harmanlayarak sınırları aşıyor.

  • Mustafa Keser Konseri: 9 Ekim Cuma saat 21:00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde usta işi fasıl şarkılarıyla samimi bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Pandami Music: 9 Ekim Cuma saat 21:30'da KadıköySahne mekanında evrensel melodilerle dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Ender Balkır Konseri: 9 Ekim Cuma saat 22:30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında türküleriyle dinleyenlerin içini ısıtıyor.

  • Rubato: 10 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Kalamış Paysage Restaurant mekanında modern arabesk tınılarıyla duygulu anlar yaşatıyor.

  • Cem Adrian Konseri: 10 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde sınır tanımayan muazzam sesiyle dinleyicileri mest ediyor.

  • Hüsnü Arkan Konseri: 10 Ekim Cumartesi saat 21:30'da KadıköySahne mekanında şiirsel şarkılarıyla ruhu dinlendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • DJ Emre Demirağ ile Türkçe Pop Gecesi: 7 Ekim Çarşamba saat 22:00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında hit parçalarla eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşıyor.

  • Walkman 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 8 Ekim Perşembe saat 21:30'da Muaf Kadıköy sahnesinde geçmişin bitmeyen enerjisini dans pistine taşıyor.

  • 90'lar Kafası: Nihat Sırdar: 9 Ekim Cuma saat 21:00'de Jolly Joker Atakent Tema mekanında hem güldürüyor hem de unutulmaz Türkçe pop hitleriyle eğlendiriyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 10 Ekim Cumartesi saat 22:00'de Mask Beach sahnesinde ritmi bir an bile düşürmeden altın çağın ezgileriyle dinleyicileri coşturuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

  • Midnight Symphony - Ermeni Katolik Patrikhanesi: 7 Ekim Çarşamba saat 21:00'de Ermeni Katolik Patrikhanesi'nin büyüleyici atmosferinde ruhani bir gece yaşatıyor.

  • Türkmen Trio. Klasik Müzik Konseri: 9 Ekim Cuma saat 18:30 ve 19:45'te All Saints Moda Kilisesi'nde yaylıların zarafetini tarihi dokuyla buluşturuyor.

  • Lumera Trio Sezen Aksu Şarkıları: 9 Ekim Cuma saat 20:00'de Hilltown Seyirlik Sahne mekanında klasik müzik enstrümanlarıyla efsane şarkılara yeniden hayat veriyor.

  • Amadeus Mozart Hologram Deneyimi: 10 Ekim Cumartesi saat 19:00'da Beyoğlu Sahne'de tarihin dahi bestecisini modern teknolojiyle yeniden karşınıza çıkarıyor.

  • Tersane Istanbul x Candle Experience: 10 Ekim Cumartesi saat 19:30'da Tersane Istanbul mekanında yüzlerce mumun arasında huzur veren bir klasik dinleti sunuyor.

  • Candle of Love: 11 Ekim Pazar saat 21.00'de All Saints Moda Kilisesi'nde aşkın notalarını mum ışığında romantik bir atmosfere taşıyor.

Haftanın Caz Rotası: 

  • SU SOLEY - ''Dört Kraliçe'': 9 Ekim Cuma saat 22:30'da Dada Salon Kabarett İstanbul mekanında caz, pop ve tiyatral şovu harmanlayarak seyirciyi şaşkına çeviriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

  • Karaoke Gecesi: 5 Ekim Pazartesi saat 20:30'da Cafe Theatre Koşuyolu mekanında mikrofonu sahnenin asıl sahiplerine, yani eğlenceseverlere teslim ediyor.

  • Kadınlar Matinesi: 7 Ekim Çarşamba saat 21:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında bol kahkahalı ve danslı bir buluşmaya imza atıyor.

  • Campus XL: 7 Ekim Çarşamba saat 21:00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde üniversiteliler için enerjisi yüksek bir parti sunuyor.

  • Girls Only Party: 7 Ekim Çarşamba saat 22:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında kadınlara özel kesintisiz eğlence vadediyor.

  • Girli: 9 Ekim Cuma saat 21:30'da Zorlu PSM %100 Studio mekanında sıradışı performansı ve iddialı sahne enerjisiyle dikkat çekiyor.

  • BALKAN CHAOS PARTY: DÜĞÜNÜMÜZ VAR!: 9 Ekim Cuma saat 22:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de trompet ve davullarla yerinde duramayanları halaya çağırıyor.

  • Jugo Balkan Night: 9 Ekim Cuma saat 22:00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında Balkanların coşkulu ritimleriyle bitmeyen bir düğün havası yaşatıyor.

  • 2MUCH!: 9 Ekim Cuma saat 23:45'te Blind İstanbul sahnesinde yüksek enerjili konsept partiyle sınırları zorluyor.

  • Doğan Canku ile Metamüzik Söyleşileri: 10 Ekim Cumartesi saat 20:30'da Kadıköy Eğitim Sahnesi mekanında müzik ve sohbetin iç içe geçtiği ufuk açıcı bir akşam sunuyor.

  • Burak Altuni Akustik Flamenko Konser: 10 Ekim Cumartesi saat 20:30'da Tiyatro Keyfi Lab - Savaş Başar Sahnesi mekanında flamenko ateşiyle izleyiciyi İspanya kıyılarına götürüyor.

  • Metin Türkcan ile Elektro Gitar Workshop: 11 Ekim Pazar saat 14:00'te Kreas Sanat Akademisi Florya Flyinn AVM Şubesi mekanında efsane gitaristten müzikseverlere ilham verici bir atölye deneyimi sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Festivalleri

  • Sunday Best: HVOB - Bedük -Soft Analog: 11 Ekim Pazar saat 14:30'da KüçükÇiftlik Park sahnesinde elektronik müziğin güçlü isimleriyle pazar gününe enerjik bir festival havası katıyor.

  • Craig David Presents: TS5: 11 Ekim Pazar saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde R&B'nin dünyaca ünlü efsanesini İstanbullu hayranlarıyla buluşturuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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