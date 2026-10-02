article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un Son Hali Ortaya Çıktı!

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 16:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşk-ı Memnu denince aklımıza yalnızca Bihter ve Behlül gelmiyor elbette… Ziyagil yalısında yaşananların sessiz tanığı Beşir’i unutmak da pek mümkün değil! Nihal’e duyduğu karşılıksız aşk ve taşıdığı ağır sırla hafızalarımıza yerleşen karaktere Baran Akbulut hayat veriyordu. Oyuncu, sonraki yıllarda farklı yapımlarda karşımıza çıksa da birçok izleyici için hâlâ “Beşir”. Akbulut’un son görüntüsü ise diziyi izlediğimiz günleri yeniden hatırlattı.

Kaynak: Günaydın YouTube/ Yasemin Duran

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk-ı Memnu’nun en büyük sırrı, yalının en sessiz ismi Beşir’in omuzlarındaydı.

Aşk-ı Memnu’nun en büyük sırrı, yalının en sessiz ismi Beşir’in omuzlarındaydı.

Bir tarafta Bihter ve Behlül’ün yasak aşkı, diğer tarafta Nihal’in evlilik hayalleri… Ziyagil yalısında herkes kendi hikâyesini yaşarken Beşir, bütün bu olanların ortasında kalmıştı. Yalının şoförü olarak tanıdığımız karakter, Nihal’e duyduğu sevgiyi çoğu zaman bakışlarıyla anlatıyor; bildiklerini söylemekle susmak arasında gidip geliyordu.

Bihter ve Behlül’ün ilişkisine tanık olmasıyla birlikte Beşir’in taşıdığı yük de giderek ağırlaşmıştı. Sevdiği kişinin üzülmesini istemiyor, ancak sakladığı gerçeğin sonuçlarından da kaçamıyordu. Bu yüzden dizideki sessizliği, bazen uzun bir tartışmadan daha fazla şey anlatıyordu. Nitekim Beşir, yasak aşkın ortaya çıkışında belirleyici isimlerden biri olmuştu. 

Hastalığı ve hikâyesinin trajik sonu da eklenince Beşir, Aşk-ı Memnu’nun en hüzünlü karakterlerinden biri olarak akıllarda kaldı. Baran Akbulut’un canlandırdığı bu genç adam, dizinin büyük hesaplaşmalarının yanında kendi karşılıksız aşkını ve vicdan mücadelesini yaşıyordu.

Baran Akbulut’un oyunculuk yolculuğu Beşir’le sınırlı kalmadı.

Baran Akbulut’un oyunculuk yolculuğu Beşir’le sınırlı kalmadı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Baran Akbulut, Aşk-ı Memnu’nun ardından farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Bunlardan biri de Yedi Güzel Adam’da canlandırdığı Cahit Zarifoğlu oldu. Oyuncu, bu kez edebiyat dünyasının önemli bir ismini ekrana taşıdı. 

Akbulut’un kariyerinde Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Aşk ve Mavi, Kuzgun ve Aziz gibi yapımlar da yer aldı. Ancak Beşir’in izleyicinin hafızasındaki yeri, aradan geçen yıllara rağmen ayrı kaldı. 

Üstelik oyuncunun bu karakterle buluşmasında kendi tercihinin de payı varmış. Akbulut, daha önce yaptığı açıklamada Aşk-ı Memnu için Nihat ve Beşir rollerinin gündeme geldiğini, kendisinin ise Beşir’i canlandırmak istediğini anlatmıştı. Bugün onu hâlâ bu rolle hatırlayanlar düşünüldüğünde, o tercih kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri olmuş diyebiliriz.

Hafızamızdaki genç Beşir ile Baran Akbulut’un son görüntüsü yan yana gelince yılların geçtiği anlaşılıyor.

Hafızamızdaki genç Beşir ile Baran Akbulut’un son görüntüsü yan yana gelince yılların geçtiği anlaşılıyor.

Aşk-ı Memnu’da çoğunlukla sakalsız yüzü ve genç görünümüyle izlediğimiz Baran Akbulut, paylaşılan görüntüde sakallı haliyle karşımıza çıkıyor. Saçlarına ve sakalına düşen kırlar da oyuncunun yıllar içindeki değişimini belirginleştiriyor.

Diziden kalan karedeki Beşir ile bu görüntü arasında elbette zamanın getirdiği bir fark var. Ancak yüzündeki tanıdık ifade, karakteri hatırlamak için yeterli. Bir zamanlar yalının koridorlarında endişeyle dolaşan, gördüklerini içine atan Beşir’i düşündüğümüzde, Akbulut’un bugünkü görüntüsü ister istemez nostalji yaşatıyor.

.

Günaydın YouTube kanalına konuk olan Baran Akbulut, Yasemin Durna'nın sorularını yanıtladı.

Baran Akbulut, Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Beşir'in ölüm sahnesinin çekildiği anları böyle anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın