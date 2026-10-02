Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un Son Hali Ortaya Çıktı!
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Aşk-ı Memnu denince aklımıza yalnızca Bihter ve Behlül gelmiyor elbette… Ziyagil yalısında yaşananların sessiz tanığı Beşir’i unutmak da pek mümkün değil! Nihal’e duyduğu karşılıksız aşk ve taşıdığı ağır sırla hafızalarımıza yerleşen karaktere Baran Akbulut hayat veriyordu. Oyuncu, sonraki yıllarda farklı yapımlarda karşımıza çıksa da birçok izleyici için hâlâ “Beşir”. Akbulut’un son görüntüsü ise diziyi izlediğimiz günleri yeniden hatırlattı.
Kaynak: Günaydın YouTube/ Yasemin Duran
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Aşk-ı Memnu’nun en büyük sırrı, yalının en sessiz ismi Beşir’in omuzlarındaydı.
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Baran Akbulut’un oyunculuk yolculuğu Beşir’le sınırlı kalmadı.
Hafızamızdaki genç Beşir ile Baran Akbulut’un son görüntüsü yan yana gelince yılların geçtiği anlaşılıyor.
Günaydın YouTube kanalına konuk olan Baran Akbulut, Yasemin Durna'nın sorularını yanıtladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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