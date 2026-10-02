Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir tarafta Bihter ve Behlül’ün yasak aşkı, diğer tarafta Nihal’in evlilik hayalleri… Ziyagil yalısında herkes kendi hikâyesini yaşarken Beşir, bütün bu olanların ortasında kalmıştı. Yalının şoförü olarak tanıdığımız karakter, Nihal’e duyduğu sevgiyi çoğu zaman bakışlarıyla anlatıyor; bildiklerini söylemekle susmak arasında gidip geliyordu.

Bihter ve Behlül’ün ilişkisine tanık olmasıyla birlikte Beşir’in taşıdığı yük de giderek ağırlaşmıştı. Sevdiği kişinin üzülmesini istemiyor, ancak sakladığı gerçeğin sonuçlarından da kaçamıyordu. Bu yüzden dizideki sessizliği, bazen uzun bir tartışmadan daha fazla şey anlatıyordu. Nitekim Beşir, yasak aşkın ortaya çıkışında belirleyici isimlerden biri olmuştu.

Hastalığı ve hikâyesinin trajik sonu da eklenince Beşir, Aşk-ı Memnu’nun en hüzünlü karakterlerinden biri olarak akıllarda kaldı. Baran Akbulut’un canlandırdığı bu genç adam, dizinin büyük hesaplaşmalarının yanında kendi karşılıksız aşkını ve vicdan mücadelesini yaşıyordu.