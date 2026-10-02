Reytinglerde İlk 10'a Giremeyen Muhtemel Aşk'ın Final İddiaları Yeniden Gündemde!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin perşembe dizisi Muhtemel Aşk, 1 Ekim reytinglerinde Total, AB ve ABC1'in üçünde de ilk 10'a giremedi. Geçen hafta AB ve ABC1 listelerine son sıralardan tutunan dizi, bu kez iki listeden de çıktı. Sonuçların ardından dizinin final yapacağı iddiası sosyal medyada yeniden gündem oldu. Dizinin resmi hesabı birkaç gün önce 'Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız' demişti, ancak kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhtemel Aşk, 1 Ekim Perşembe akşamı Total, AB ve ABC1'in üçünde de ilk 10'un dışında kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonuçların ardından "Muhtemel Aşk final mi yapıyor?" sorusu sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Dizinin resmi hesabı birkaç gün önce final sorusuna "Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız" diye yanıt vermişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın