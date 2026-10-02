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Reytinglerde İlk 10'a Giremeyen Muhtemel Aşk'ın Final İddiaları Yeniden Gündemde!

Reytinglerde İlk 10'a Giremeyen Muhtemel Aşk'ın Final İddiaları Yeniden Gündemde!

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 16:28
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Show TV'nin perşembe dizisi Muhtemel Aşk, 1 Ekim reytinglerinde Total, AB ve ABC1'in üçünde de ilk 10'a giremedi. Geçen hafta AB ve ABC1 listelerine son sıralardan tutunan dizi, bu kez iki listeden de çıktı. Sonuçların ardından dizinin final yapacağı iddiası sosyal medyada yeniden gündem oldu. Dizinin resmi hesabı birkaç gün önce 'Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız' demişti, ancak kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Muhtemel Aşk, 1 Ekim Perşembe akşamı Total, AB ve ABC1'in üçünde de ilk 10'un dışında kaldı.

Muhtemel Aşk, 1 Ekim Perşembe akşamı Total, AB ve ABC1'in üçünde de ilk 10'un dışında kaldı.

1 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı için tablo değişmedi. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, üç kategorinin hiçbirinde ilk 10'a giremedi.

Liste dışında kalmak dizi için ilk değil. 17 Eylül'de AB'de 7., ABC1'de 6. sırada yer alan Muhtemel Aşk, 24 Eylül'de Total listesinin dışına düşmüş, AB'de 2,14 reytingle 10., ABC1'de 2,73 reytingle 9. sıraya ancak tutunabilmişti. Bu hafta o iki listeden de çıktı.

Gecenin listelerinde dikkat çekici bir ayrıntı da vardı. Total'de 10. sıradaki Sevdiğim Sensin Özet 3,12, AB'de 10. sıradaki Güneşin Doğduğu Yer Özet 2,29, ABC1'de 10. sıradaki Sevdiğim Sensin Özet ise 2,88 reyting aldı. Yani rakip dizilerin özet bölümleri bile Show TV dizisinin önünde yer aldı.

Sonuçların ardından "Muhtemel Aşk final mi yapıyor?" sorusu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sonuçların ardından "Muhtemel Aşk final mi yapıyor?" sorusu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Reyting tablosunun ardından dizinin geleceği yeniden konuşulmaya başlandı. 'Muhtemel Aşk final mi yapıyor?' sorusu sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Ancak bu kez ne kanaldan ne de oyunculardan konuya dair net bir yorum geldi. Show TV de bugüne kadar dizi için resmi bir final kararı açıklamadı.

Bu sessizlik, sezonun ilk haftalarında art arda gelen final kararları düşünüldüğünde daha da dikkat çekiyor. A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için final kararı verilmesiyle ekranlarda erken final dalgası başladı; reytinglerde zorlanan diğer diziler de merak konusu oldu.

Dizinin resmi hesabı birkaç gün önce final sorusuna "Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız" diye yanıt vermişti.

Dizinin resmi hesabı birkaç gün önce final sorusuna "Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız" diye yanıt vermişti.

Final tartışması Muhtemel Aşk için yeni değil. Dizinin reytingleri temmuz sonunda 4'ün altına inince sosyal medyada ilk kez 'erken final' konuşulmaya başlanmıştı. O dönem dizinin Melis'i Hayal Köseoğlu iddiaları TikTok'taki bir canlı yayında yalanlamış ve 'Bir günde 6 milyon izlenen dizi final mi olur?' demişti.

Birkaç gün önce ise soru doğrudan dizinin resmi hesabına yöneltildi. Bir takipçi, dizinin 20. bölümüyle 29 Ekim'de final yapacağını öne süren bir Instagram sayfası gördüğünü belirterek durumu sordu. Hesaptan gelen yanıt şöyleydi: 'Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız…'

Ne kesin bir 'evet' ne de net bir 'hayır' içeren bu cümle o gün de kafaları karıştırmıştı. Peki Muhtemel Aşk gerçekten sezon sonunu görebilecek mi? Bu sorunun ilk ipucu, önümüzdeki perşembe açıklanacak reyting sonuçlarında saklı.

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Dizinin resmi hesabından gelen o yanıtın detayları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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