Reytinglerde İlk 10'a Giremeyen Muhtemel Aşk'ın Final İddiaları Yeniden Gündemde!

1 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı için tablo değişmedi. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, üç kategorinin hiçbirinde ilk 10'a giremedi.

Liste dışında kalmak dizi için ilk değil. 17 Eylül'de AB'de 7., ABC1'de 6. sırada yer alan Muhtemel Aşk, 24 Eylül'de Total listesinin dışına düşmüş, AB'de 2,14 reytingle 10., ABC1'de 2,73 reytingle 9. sıraya ancak tutunabilmişti. Bu hafta o iki listeden de çıktı.

Gecenin listelerinde dikkat çekici bir ayrıntı da vardı. Total'de 10. sıradaki Sevdiğim Sensin Özet 3,12, AB'de 10. sıradaki Güneşin Doğduğu Yer Özet 2,29, ABC1'de 10. sıradaki Sevdiğim Sensin Özet ise 2,88 reyting aldı. Yani rakip dizilerin özet bölümleri bile Show TV dizisinin önünde yer aldı.