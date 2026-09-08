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Yeni Sezonda Devam Eden Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Sürpriz İsim!

Yeni Sezonda Devam Eden Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Sürpriz İsim!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 15:35
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Yaz sezonunda ekran yolculuğuna başlayan Muhtemel Aşk, yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya devam ederken kadrosunu genişletiyor. Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizinin hikayesine 13. bölümden itibaren yeni bir karakter dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yaz sezonunda Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu ile birlikte ekran yolculuğuna başlayan Muhtemel Aşk, yeni yayın döneminde de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Yaz sezonunda Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu ile birlikte ekran yolculuğuna başlayan Muhtemel Aşk, yeni yayın döneminde de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon bölümleri öncesinde kadroya sürpriz bir oyuncu katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre tiyatro sahnesinde Chaplin oyunundaki performansıyla dikkat çeken Özgür Daniel Foster, Muhtemel Aşk'ın kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Daniel Özgür Foster, Muhtemel Aşk kadrosunda!

Genç oyuncu Daniel Özgür Foster, Muhtemel Aşk kadrosunda!

Daniel Özgür Foster, dizide Tamer karakterine hayat verecek. Tamer'in gelişiyle hikayede nasıl bir değişim yaşanacağı ise şimdiden merak konusu. Özgür Daniel Foster, Tamer karakteriyle Muhtemel Aşk'ın 13. bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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