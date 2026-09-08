Yeni Sezonda Devam Eden Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Sürpriz İsim!
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Yaz sezonunda ekran yolculuğuna başlayan Muhtemel Aşk, yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya devam ederken kadrosunu genişletiyor. Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizinin hikayesine 13. bölümden itibaren yeni bir karakter dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yaz sezonunda Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu ile birlikte ekran yolculuğuna başlayan Muhtemel Aşk, yeni yayın döneminde de seyirciyle buluşmaya devam edecek.
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Genç oyuncu Daniel Özgür Foster, Muhtemel Aşk kadrosunda!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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