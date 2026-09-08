Uzak Şehir'in Şahin'i de Kadroya Katılmıştı! Sevdiğim Sensin'in 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu
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Sevdiğim Sensin hayranlarının merakla beklediği haber sonunda geldi. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Star TV dizisi, Alper Çankaya'nın da dahil olduğu yeni kadrosuyla 2. sezon için ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Sevdiğim Sensin'in yeni sezonu ne zaman başlayacak?
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Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu için geri sayım başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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