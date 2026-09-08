article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Şahin'i de Kadroya Katılmıştı! Sevdiğim Sensin'in 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Uzak Şehir'in Şahin'i de Kadroya Katılmıştı! Sevdiğim Sensin'in 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

yerli dizi Uzak Şehir Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 13:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sevdiğim Sensin hayranlarının merakla beklediği haber sonunda geldi. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Star TV dizisi, Alper Çankaya'nın da dahil olduğu yeni kadrosuyla 2. sezon için ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Sevdiğim Sensin'in yeni sezonu ne zaman başlayacak?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu için geri sayım başladı.

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu için geri sayım başladı.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizinin merakla beklenen 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon öncesinde çekimlere başlayan Sevdiğim Sensin'in kadrosuna sürpriz isimler de dahil oldu. Uzak Şehir'de Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, yeni sezonda Sevdiğim Sensin'in kadrosunda yer alacak. Yeni sezonun ilk bölümü aynı zamanda dizinin 16. bölümü olarak seyirci karşısına çıkacak. Sevdiğim Sensin, 10 Eylül Perşembe günü 2. sezonuyla Star TV ekranlarına geri dönecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın