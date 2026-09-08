Nilay'ın Annesini Canlandıran Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti'nden Neden Çıkarıldığını İtiraf Etti

Yeni sezon öncesinde Selin Türkmen'in kendi isteğiyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından kadroda başka değişiklikler de yaşandı. Feyza Civelek'in ayrılığı sonrası, Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'ın da karakterinin hikayesine devam edilmeme kararı alındı. Ayrılık haberinin ardından yaptığı veda paylaşımıyla dikkat çeken Yeldan, bu kez İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programında yaşanan süreci anlattı.

Sevtap karakterinin kendi kararıyla diziden ayrılmadığını belirten Yeldan, yapım ve senaryo ekibinin aldığı kararı şu sözlerle açıkladı:

“Karakteri artık devam ettirmeme kararı aldı, yapım ve senaristler. Kırıldım ve sinirlendim. Onun güzel bir sonu olmalıydı. Severek de bağlandığım bir karakterdi.”

Neslihan Yeldan, diziden ayrılmasıyla ilgili kırgınlığını da gizlemedi ve “Kırgınım ve sinirliyim. Benim bir suçum yok” dedi.