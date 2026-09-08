Nilay'ın Annesini Canlandıran Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti'nden Neden Çıkarıldığını İtiraf Etti
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde kadroda şoke eden ayrılıklar yaşandı. Çimen'i canlandıran Selin Türkmen kendi isteğiyle kadroya veda ederken yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan Feyza Civelek, diziden çıkarılmıştı. Feyza Civelek'in gidişinin ardından dizi kadrosunda köklü bir değişime gidilirken Civelek'in karakteri Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan da kadrodan çıkarıldı. Neslihan Yeldan, diziden çıkarıldığı haberini aldıktan sonra sitemli bir veda paylaşımı yaparken neden çıkarıldığını ilk kez itiraf etti.
KAYNAK: İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler/ Fatih Altaylı YouTube
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde Feyza Civelek'le başlayan ayrılıklar gündemdeki yerini koruyor.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan'ın ayrılık açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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