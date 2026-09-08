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Nilay'ın Annesini Canlandıran Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti'nden Neden Çıkarıldığını İtiraf Etti

Nilay'ın Annesini Canlandıran Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti'nden Neden Çıkarıldığını İtiraf Etti

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 12:35
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde kadroda şoke eden ayrılıklar yaşandı. Çimen'i canlandıran Selin Türkmen kendi isteğiyle kadroya veda ederken yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan Feyza Civelek, diziden çıkarılmıştı. Feyza Civelek'in gidişinin ardından dizi kadrosunda köklü bir değişime gidilirken Civelek'in karakteri Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan da kadrodan çıkarıldı. Neslihan Yeldan, diziden çıkarıldığı haberini aldıktan sonra sitemli bir veda paylaşımı yaparken neden çıkarıldığını ilk kez itiraf etti.

KAYNAK: İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler/ Fatih Altaylı YouTube

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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde Feyza Civelek'le başlayan ayrılıklar gündemdeki yerini koruyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde Feyza Civelek'le başlayan ayrılıklar gündemdeki yerini koruyor.

Yeni sezon öncesinde Selin Türkmen'in kendi isteğiyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından kadroda başka değişiklikler de yaşandı. Feyza Civelek'in ayrılığı sonrası, Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'ın da karakterinin hikayesine devam edilmeme kararı alındı. Ayrılık haberinin ardından yaptığı veda paylaşımıyla dikkat çeken Yeldan, bu kez İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programında yaşanan süreci anlattı.

Sevtap karakterinin kendi kararıyla diziden ayrılmadığını belirten Yeldan, yapım ve senaryo ekibinin aldığı kararı şu sözlerle açıkladı:

“Karakteri artık devam ettirmeme kararı aldı, yapım ve senaristler. Kırıldım ve sinirlendim. Onun güzel bir sonu olmalıydı. Severek de bağlandığım bir karakterdi.”

Neslihan Yeldan, diziden ayrılmasıyla ilgili kırgınlığını da gizlemedi ve “Kırgınım ve sinirliyim. Benim bir suçum yok” dedi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan'ın ayrılık açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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