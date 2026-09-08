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Yeni TRT Dizisi, Rakibinin Özetini Bile Geçemedi: 7 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni TRT Dizisi, Rakibinin Özetini Bile Geçemedi: 7 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 12:05
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7 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV'nin yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 7 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir ilk bölümüyle yayınlandı. Altı Üstü İstanbul'a rakip olan Evlilik Güzeldir reyting sonuçları hüsran yaratırken Altı Üstü İstanbul reyting artırarak zirveyi sağlamlaştırdı. Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul'un özetini bile geçemedi.

İşte, 7 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları...

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7 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

7 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV'nin sevilen yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümüyle, TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir'in ise ilk bölümüyle ekrana geldiği 7 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Önümüzdeki hafta Uzak Şehir'in 3. sezona başlamasının öncesinde rakip diziler kıyasıya mücadele etti. Altı Üstü İstanbul, tüm kategorilerde zirvedeki yerini korurken Evlilik Güzeldir, sıralamada epey geride kaldı. Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul'un özet bölümünü bile geçemedi. Uzak Şehir'in yeni sezonunun başlamasıyla Altı Üstü İstanbul ve Evlilik Güzeldir'in reyting sonuçlarının ne ölçüde değişeceği merak ediliyor.

7 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

7 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

7 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

7 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

7 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

7 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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