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Aybüke Pusat'sız Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

Aybüke Pusat'sız Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 10:30
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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. sezonu için geri sayım başladı. Başrol Aybüke Pusat'ın kadrodan ayrılmasıyla İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la ekran yolculuğuna devam eden dizinin yeni sezonu seyirci tarafından merakla beklenirken sonunda beklenen haber geldi. Halef dizisinin 2. sezon afişi ve yayın tarihi yayınlandı.

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Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde şoke eden bir başrol ayrılığı yaşandı.

Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde şoke eden bir başrol ayrılığı yaşandı.

NOW'ın ilgiyle izlenen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda sezon finalinde Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat, diziden ayrıldı. Aybüke Pusat'ın ayrılığıyla başrol sayısı ikiye düşerken İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Serhat ile Yıldız'ın hikayesi daha da merak uyandırdı. 

NOW'ın iddialı dizisi Halef'in 2. sezonu için geri sayım başlarken reyting rekortmeni dizinin yeni sezon yayın tarihi açıklandı.

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. sezon afişi yayınlandı. Yeni sezon yayın tarihi açıklandı.

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. sezon afişi yayınlandı. Yeni sezon yayın tarihi açıklandı.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. sezon yayın tarihi 24 Eylül Perşembe olarak duyuruldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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