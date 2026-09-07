Bergüzar Korel'in Gelişiyle Kadro Yenilendi: A.B.İ. Dizisine 7 Oyuncu Birden Dahil Oldu
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8 Eylül 2026 Salı akşamı 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak A.B.İ. dizisinde yeni sezon öncesi hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Leyla karakteriyle diziye dahil olan Bergüzar Korel büyük heyecan yaratırken diziye 7 oyuncu daha katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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A.B.İ. dizisinin ikinci sezonu 8 Eylül Salı günü başlıyor.
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İkinci sezon öncesi diziye 7 oyuncu daha dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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