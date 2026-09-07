Bergüzar Korel'in Gelişiyle Kadro Yenilendi: A.B.İ. Dizisine 7 Oyuncu Birden Dahil Oldu

Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan'ın hayatındaki önemli isimlerden Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, ilk sezonun ardından diziden ayrılmıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı sezon boyu tartışma konusu olan Saraçoğlu ayrılık nedeni için 'Sözleşmem bir yıllıktı.' dese de ikilinin iletişim sorunu yaşadığı, Saraçoğlu'nun yaş farkı eleştirilerinden hoşnut olmadığı ve bu sebeple diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu'nun ardından dizinin yeni kadın başrolü Bergüzar Korel oldu. Korel, Leyla karakterini canlandıracak. Üstelik bu transfer A.B.İ.'yi magazin açısından da oldukça dikkat çekici hale getirdi. Çünkü Korel ve Kenan İmirzalıoğlu daha önce Karadayı dizisinde başrolü paylaşmıştı.ATV'nin ikinci sezon tanıtımında Doğan ve Leyla'nın geçmişten gelen büyük aşkına özellikle vurgu yapılıyor. Yani Leyla yalnızca Çağla'nın yerine gelen yeni bir karakter değil; Doğan'ın geçmişinden gelen ve hikayenin merkezine oturan bir isim olarak karşımıza çıkacak.