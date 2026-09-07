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Bergüzar Korel'in Gelişiyle Kadro Yenilendi: A.B.İ. Dizisine 7 Oyuncu Birden Dahil Oldu

Bergüzar Korel'in Gelişiyle Kadro Yenilendi: A.B.İ. Dizisine 7 Oyuncu Birden Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 13:20
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8 Eylül 2026 Salı akşamı 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak A.B.İ. dizisinde yeni sezon öncesi hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Leyla karakteriyle diziye dahil olan Bergüzar Korel büyük heyecan yaratırken diziye 7 oyuncu daha katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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A.B.İ. dizisinin ikinci sezonu 8 Eylül Salı günü başlıyor.

A.B.İ. dizisinin ikinci sezonu 8 Eylül Salı günü başlıyor.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan'ın hayatındaki önemli isimlerden Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, ilk sezonun ardından diziden ayrılmıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı sezon boyu tartışma konusu olan Saraçoğlu ayrılık nedeni için 'Sözleşmem bir yıllıktı.' dese de ikilinin iletişim sorunu yaşadığı, Saraçoğlu'nun yaş farkı eleştirilerinden hoşnut olmadığı ve bu sebeple diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu'nun ardından dizinin yeni kadın başrolü Bergüzar Korel oldu. Korel, Leyla karakterini canlandıracak. Üstelik bu transfer A.B.İ.'yi magazin açısından da oldukça dikkat çekici hale getirdi. Çünkü Korel ve Kenan İmirzalıoğlu daha önce Karadayı dizisinde başrolü paylaşmıştı.ATV'nin ikinci sezon tanıtımında Doğan ve Leyla'nın geçmişten gelen büyük aşkına özellikle vurgu yapılıyor. Yani Leyla yalnızca Çağla'nın yerine gelen yeni bir karakter değil; Doğan'ın geçmişinden gelen ve hikayenin merkezine oturan bir isim olarak karşımıza çıkacak.

İkinci sezon öncesi diziye 7 oyuncu daha dahil oldu.

İkinci sezon öncesi diziye 7 oyuncu daha dahil oldu.

Bergüzar Korel'in ardından Mustafa Üstündağ ve Saadet Işıl Aksoy da kadroya katılmıştı. Yeni sezon öncesi diziye 7 oyuncunun daha katılacağı öğrenildi. Çağdaş Çelik “Ferman”ı, Oğulcan İnan “Yaşar”ı, Asuman Karakollukçu “Hacıanne”yi, Baran Ayhan “Kudret”e, Suat Karausta “Hayati”yi, Mert Yavuzcan ise “Nihat”ı canlandıracak. Dizide Ali Rıza Kubilay’ın anlaştığı “Adnan” rolünde ise sezon öncesi değişiklik yaşandı. Adnan rolüne hayat verecek yeni isim Hilmi Özçelik oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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