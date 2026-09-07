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6 Eylül'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

6 Eylül'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 09:13
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MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta geride kaldı. Reytinglerde zirveyi zorlayan ve bazı günlerde zirvenin adı olan MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha elendi. 6 Eylül Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi, MasterChef'e kim veda etti?

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MasterChef Türkiye'de dördüncü eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de dördüncü eleme gerçekleşti.

Gözyaşlarının hakim olduğu eleme gecesinde bir kez daha yarışmacılar MasterChef'e devam edebilmek için ter döktü. MasterChef'te eleme adayları Muhammed, Koray, Şükran, Emre, Şadi, Cansu, Şiringül ve Nurten olmuştu.

6 Eylül'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

6 Eylül'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

MasterChef'te kim elendi, MasterChef elenen isim soruları yanıt buldu. Son etapta yarışan Emre ve Koray arasından elenen isim belli oldu. MasterChef'te elenen isim Demirhan, Gül ve Simge'nin ardından Koray oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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