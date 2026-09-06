Seksenler, Söz, Kirli Sepeti... Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Oyuncu Arkadaşları Yasa Boğuldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz belli olmadı. Ani ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri yasa boğuldu. Bizim Evin Halleri, Hatırla Sevgili, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek, Ezel, Seksenler, Söz, Öğretmen, Şeref Bey, Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu, Kirli Sepeti, Son Gün, Aktris, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kardelenler, Nokta, Veda, Kış Uykusu, Robinson Crusoe & Cuma, Baskın: Karabasan, Topal Şükran'ın Maceraları, Mavzer, Cenazemize Hoş Geldiniz gibi yapımlarda rol alan Serhat Kılıç'ın ardından rol arkadaşları veda paylaşımları yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefat haberi tüm sanat camiasını yasa boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceren Moray
Şoray Uzun
Gözde Seda Altuner
Ayça Bingöl
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halil İbrahim Ceyhan
Devrim Yakut
Özlem Türkad
Necmi Yapıcı
Yasemin Conka
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Tolga
Tolunay Donat
Cihan Ünal
Ayşen Gürler
Sinan Taymin Albayrak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tolga Sarıtaş
Anıl Altan
Onur Dilber
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın