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Seksenler, Söz, Kirli Sepeti... Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Oyuncu Arkadaşları Yasa Boğuldu

Seksenler, Söz, Kirli Sepeti... Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Oyuncu Arkadaşları Yasa Boğuldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.09.2026 - 09:22
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Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz belli olmadı. Ani ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri yasa boğuldu.  Bizim Evin Halleri, Hatırla Sevgili, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek, Ezel, Seksenler, Söz, Öğretmen, Şeref Bey, Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu, Kirli Sepeti, Son Gün, Aktris, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kardelenler, Nokta, Veda, Kış Uykusu, Robinson Crusoe & Cuma, Baskın: Karabasan, Topal Şükran'ın Maceraları, Mavzer, Cenazemize Hoş Geldiniz gibi yapımlarda rol alan Serhat Kılıç'ın ardından rol arkadaşları veda paylaşımları yaptı.

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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefat haberi tüm sanat camiasını yasa boğdu.

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefat haberi tüm sanat camiasını yasa boğdu.

51 yaşındaki ünlü oyuncu evinde ölü bulundu. Kendisine 2 gündür haber alınamadığı öğrenilen Serhat Kılıç'ın vefat haberinden bir gün önce ise yeni sezonda dahil olacağı Teşkilat kadrosundan boyun fıtığı rahatsızlığı sebebiyle ayrıldığı açıklanmıştı. Serhat Kılıç'ın ölüm haberinin ardından birlikte rol aldığı dizi ve filmlerdeki rol arkadaşları acılarını dile getirdi.

Ceren Moray

Ceren Moray

Şoray Uzun

Şoray Uzun
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Gözde Seda Altuner

Gözde Seda Altuner

'Hâlâ inanamıyorum. Elim ayağım buz kesti. Aklım durdu. Senin gibi hayat dolu, senin kadar enerjik bir insanın bu kadar erken gittiğine inanmak istemiyorum.

Serhat…

Sen bu ülkenin en yetenekli, en özel oyuncularından birisin.

Eşsiz zekân, üstün yeteneğin, esprilerin, sahnedeki varlığın ve iyi kalbin…

Elinde ne varsa paylaşan, arkadaşlarının derdiyle gerçekten dertlenen tavrın ve samimiyetin inanılmazdı. Tüm ekip için bu kadar bonkör olan çok az insan tanıdım.

Tiyatro okulu kurabilmek için tüm mal varlığını ortaya koyacak, yıllarca borç ödemeyi göze alacak kadar inandığın şeylerin arkasında duran bir adamdın.Tiyatroya, oyunculuğa ve senden sonra gelecek oyunculara bıraktığın şey yalnızca yaptığın diziler ve filmler değil.

Seninle karşılıklı oynamış olmak hayatımın en büyük şanslarından biri. Bunun nasıl bir şey olduğunu ancak seninle oynayanlar bilir. Karşındaki oyuncuyu büyüten, onu anlatan, onu daha iyi olmaya zorlayan bir oyuncuydun. Seninle oynamak başlı başına bir ders. Hatta okul gibi.

Beni kızdırıp sonra bununla eğlenmeni, ardından gönlümü almak için bir anda küçük bir çocuğa dönüşmeni… Her cümlende zekânın izini bırakmanı hiç unutmayacağım.

Aktörlüğünün en zirvesinde, en usta döneminde gitmiş olman beni mahvediyor.

Keşke daha uzun zamanımız olsaydı. Keşke tekrar tekrar karşılaşabilseydik. Keşke oyunculuğa ve hepimize daha katacağın onca şeyi görebilseydik.

Ama sen, birçok insanın bir ömürde bırakamayacağı kadar derin ve özel bir iz bıraktın. Hem yaptığın işlerde hem de seni tanıyan insanların hayatında.

Seni minnet ve çok büyük bir saygı ile hatırlayacağım...

Bunu yazmak içimi parçalıyor... :(

Huzurla uyu arkadaşım...'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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