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3 Yıl Sonra Ekrana Dönen Neslihan Atagül'ün Kaderin Cilvesi'ndeki Partneri Belli Oldu

3 Yıl Sonra Ekrana Dönen Neslihan Atagül'ün Kaderin Cilvesi'ndeki Partneri Belli Oldu

Neslihan Atagül yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 15:34
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Annelik molasının ardından Kaderin Cilvesi ile setlere dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül'ün partneri sonunda belli oldu. Bir süredir görüşmeleri süren isimle anlaşma sağlandı. Peki dizide kim kime hayat verecek?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Görüşmeler sonuca ulaştı: Kaderin Cilvesi'nin erkek başrolü Halit Özgür Sarı oldu.

Görüşmeler sonuca ulaştı: Kaderin Cilvesi'nin erkek başrolü Halit Özgür Sarı oldu.

Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Kaderin Cilvesi'nin hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Ay Yapım imzalı projede merakla beklenen gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin erkek başrolü için bir süredir görüşülen Halit Özgür Sarı ile el sıkışıldı.

Sarı'nın adı ağustos sonunda ilk kez gündeme geldiğinde sosyal medyada farklı yorumlar yapılmıştı. Bazı Neslihan Atagül hayranları bu eşleşmeyi beğenmediğini dile getirmişti. Ancak yapım ekibi tercihini değiştirmedi ve iki oyuncu ilk kez aynı projede kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Oyunculuk kariyerine Diriliş Ertuğrul ile başlayan Halit Özgür Sarı; Şampiyon, Kardeşlerim, Gizli Saklı ve Yabani gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Neslihan Atagül pavyon dansçısı Peri'yi, Halit Özgür Sarı taksici Adem'i canlandıracak.

Neslihan Atagül pavyon dansçısı Peri'yi, Halit Özgür Sarı taksici Adem'i canlandıracak.

Kanalı henüz belli olmayan Kaderin Cilvesi'nin karakterleri de netleşti.

Neslihan Atagül, dizide pavyon dansçısı Peri'ye hayat verecek. Halit Özgür Sarı ise taksici Adem karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merkezinde Peri'nin geçmişiyle hesaplaşması ve kendi kaderini yeniden yazma mücadelesinin yer alması bekleniyor.

Halit Özgür Sarı, yeni projesinin sinyalini ağustos başında verdiği bir röportajda vermişti. Ünlü oyuncu o röportajda 'Çok iyi bir senaryo ve kadroya sahip çok saygıdeğer bir iş var önümde…' demişti. Meğer bahsettiği iş Kaderin Cilvesi'ymiş.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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