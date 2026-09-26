3 Yıl Sonra Ekrana Dönen Neslihan Atagül'ün Kaderin Cilvesi'ndeki Partneri Belli Oldu
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Annelik molasının ardından Kaderin Cilvesi ile setlere dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül'ün partneri sonunda belli oldu. Bir süredir görüşmeleri süren isimle anlaşma sağlandı. Peki dizide kim kime hayat verecek?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Görüşmeler sonuca ulaştı: Kaderin Cilvesi'nin erkek başrolü Halit Özgür Sarı oldu.
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Neslihan Atagül pavyon dansçısı Peri'yi, Halit Özgür Sarı taksici Adem'i canlandıracak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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