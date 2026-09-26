3 Yıl Sonra Ekrana Dönen Neslihan Atagül'ün Kaderin Cilvesi'ndeki Partneri Belli Oldu

Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Kaderin Cilvesi'nin hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Ay Yapım imzalı projede merakla beklenen gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin erkek başrolü için bir süredir görüşülen Halit Özgür Sarı ile el sıkışıldı.

Sarı'nın adı ağustos sonunda ilk kez gündeme geldiğinde sosyal medyada farklı yorumlar yapılmıştı. Bazı Neslihan Atagül hayranları bu eşleşmeyi beğenmediğini dile getirmişti. Ancak yapım ekibi tercihini değiştirmedi ve iki oyuncu ilk kez aynı projede kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Oyunculuk kariyerine Diriliş Ertuğrul ile başlayan Halit Özgür Sarı; Şampiyon, Kardeşlerim, Gizli Saklı ve Yabani gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.