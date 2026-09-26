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Az Parçayla Çok Kombin: Sonbahar Kapsül Gardırobunun Temel Parçaları

etiket Az Parçayla Çok Kombin: Sonbahar Kapsül Gardırobunun Temel Parçaları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
26.09.2026 - 15:41
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Mevsim geçişlerinde 'Bugün ne giyeceğim?' karmaşasına son vermenin en şık yolu, birbiriyle zahmetsizce eşleşen zamansız parçalardan geçiyor. Doğru bir trençkot, kusursuz kalıplı bir jean, nötr tonlarda trikolar ve her kombini yükselten ikonik aksesuarlarla sonbahar boyunca onlarca farklı stil yaratmak mümkün. Gardırobunuzun temelini oluşturacak, az parçayla sayısız şıklık sunan 12 kurtarıcı parçayı derledik.

Bu içerik 26.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Stradivarius dik yakalı kemerli trençkot ile güçlü ve zamansız bir silüet.

Stradivarius dik yakalı kemerli trençkot ile güçlü ve zamansız bir silüet.

Sonbahar stilinin en kilit yatırımı olan trençkot, dik yaka formu ve beli vurgulayan kemer detayıyla hem klasik hem modern görünümleri tek hamlede tamamlıyor.

Stradivarius Dik Yakalı Kemerli Trençkot

H&M gri-bej kırçıllı triko tişört ile nötr ve elegan geçiş.

H&M gri-bej kırçıllı triko tişört ile nötr ve elegan geçiş.

Mevsimin joker renklerinden gri-bej tonu ve zarif triko dokusuyla hem kumaş pantolonların hem eteklerin içine kusursuz uyum sağlayan temel parça.

H&M Triko Tişört (Gri-Bej Kırçıllı)

Stradivarius yumuşak dokulu düğmeli triko hırka ile çabasız katmanlar.

Stradivarius yumuşak dokulu düğmeli triko hırka ile çabasız katmanlar.

İster tek başına bluz gibi ister gömlek ve tişörtlerin üzerine açık olarak giyilebilen yumuşacık siyah hırka, mevsim geçişlerinin en fonksiyonel parçası.

Stradivarius Yumuşak Dokulu Düğmeli Triko Hırka

Grimelange Basil %100 pamuk oversize beyaz uzun kollu tişört.

Grimelange Basil %100 pamuk oversize beyaz uzun kollu tişört.

Trençkotların, hırkaların ve ceketlerin içine baz oluşturan; nefes alan %100 pamuk dokusu ve rahat kesimiyle kapsül dolabın olmazsa olmazı. 

341,80 TL.

Grimelange Basil Kadın %100 Pamuk Oversize Fit Uzun Kollu Beyaz T-Shirt

Levi's 728 yüksek bel geniş paça kadın jean pantolon ile kusursuz bacak boyu.

Levi's 728 yüksek bel geniş paça kadın jean pantolon ile kusursuz bacak boyu.

Retro koyu yıkaması, beli kavrayan yüksek kesimi ve dökümlü geniş paça silüetiyle hem trikoların hem gömleklerin altına zahmetsiz şıklık katan model; sepete özel 3.699,90 TL yerine net 3.144,91 TL!

Levi's 728 High Rise Wide Leg Kadın Jean Pantolon (Retro Rinse)

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Barrels and Oil fileto cepli siyah mini etek ile kurtarıcı şıklık.

Barrels and Oil fileto cepli siyah mini etek ile kurtarıcı şıklık.

Çizmeler ve hırkalarla bir araya geldiğinde sonbahar şıklığını anında yakalayan, cepli yapısı ve düz kesimiyle sepette 617,49 TL'ye inen kurtarıcı mini etek.

BARRELS AND OIL Kadın Fleto Cep Mini Etek Siyah

Katia & Bony içi ten polar termal külotlu çorap serin günlerde konfor sağlayacak.

Katia & Bony içi ten polar termal külotlu çorap serin günlerde konfor sağlayacak.

Dışarıdan transparan ince siyah çorap gibi görünen fakat içi ten rengi polarla kaplı bu kurtarıcı, mini etek ve elbiseleri üşümeden giymenin en pratik formülü. Sepette 297,82 TL.

Katia & Bony Kadın Termal İçi Ten Polar Külotlu Çorap Siyah

Luvishoes Camila siyah cilt topuklu çizme ile görünüme net bir dokunuş.

Luvishoes Camila siyah cilt topuklu çizme ile görünüme net bir dokunuş.

Eteklerin ve trençkotların altına güçlü bir duruş kazandıran, şık topuğu ve pürüzsüz siyah cilt dokusuyla sepette 2.909,03 TL'ye düşen zamansız çizme.

Luvishoes CAMİLA Siyah Cilt Kadın Topuklu Çizme

adidas Handball Spezial kahverengi sneaker ile sokak modası.

adidas Handball Spezial kahverengi sneaker ile sokak modası.

Kapsül dolabın konfor ayağını üstlenen Spezial, sonbaharın favori toprak tonları ve süet işçiliğiyle hem elbiseleri hem pantolonları anında gençleştiren kült model.

5.849 TL.

adidas Handball Spezial Spor Ayakkabı Sneaker (Kahverengi)

Bershka zımbalı kahverengi çanta ile vintage kombinler yapın!

Bershka zımbalı kahverengi çanta ile vintage kombinler yapın!

Yumuşak dökümlü kahve tonu, metal zımba detayları ve geniş askısıyla günlük kombinlere anında stil ve hareket katan omuz çantası.

Sadece 1.990 TL.

Bershka Zımbalı Çanta Kahverengi

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Simplicity sivri burun kalın topuklu acı kahve bot ile güçlü sonbahar adımları atın!

Simplicity sivri burun kalın topuklu acı kahve bot ile güçlü sonbahar adımları atın!

Zarif sivri burun kesimi, gün boyu yormayan konforlu kalın ökçesi ve sezonun yükselen acı kahve tonuyla hem mini eteklere hem geniş paça jeanlere çok yakışan şık bot; Trendyol Plus'a özel sepette net 1.385,02 TL!

Simplicity Sivri Burun Kalın Ökçe Yandan Fermuarlı Acı Kahve Topuklu Bot

Marvelis Laura örgü detay büyük boy omuz çantası ile sezonun trend rengi!

Marvelis Laura örgü detay büyük boy omuz çantası ile sezonun trend rengi!

Sonbaharın yükselen bordo tonunu şık örgü askı detaylarıyla buluşturan, tüm günün eşyasını toparlayan kullanışlı büyük boy çanta. 

Sepette 643,50 TL.

Marvelis LAURA Örgü Detay Büyük Boy El ve Omuz Çantası Bordo

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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