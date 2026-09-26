Az Parçayla Çok Kombin: Sonbahar Kapsül Gardırobunun Temel Parçaları
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Mevsim geçişlerinde 'Bugün ne giyeceğim?' karmaşasına son vermenin en şık yolu, birbiriyle zahmetsizce eşleşen zamansız parçalardan geçiyor. Doğru bir trençkot, kusursuz kalıplı bir jean, nötr tonlarda trikolar ve her kombini yükselten ikonik aksesuarlarla sonbahar boyunca onlarca farklı stil yaratmak mümkün. Gardırobunuzun temelini oluşturacak, az parçayla sayısız şıklık sunan 12 kurtarıcı parçayı derledik.
Bu içerik 26.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Stradivarius dik yakalı kemerli trençkot ile güçlü ve zamansız bir silüet.
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H&M gri-bej kırçıllı triko tişört ile nötr ve elegan geçiş.
Stradivarius yumuşak dokulu düğmeli triko hırka ile çabasız katmanlar.
Grimelange Basil %100 pamuk oversize beyaz uzun kollu tişört.
Levi's 728 yüksek bel geniş paça kadın jean pantolon ile kusursuz bacak boyu.
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Barrels and Oil fileto cepli siyah mini etek ile kurtarıcı şıklık.
Katia & Bony içi ten polar termal külotlu çorap serin günlerde konfor sağlayacak.
Luvishoes Camila siyah cilt topuklu çizme ile görünüme net bir dokunuş.
adidas Handball Spezial kahverengi sneaker ile sokak modası.
Bershka zımbalı kahverengi çanta ile vintage kombinler yapın!
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Simplicity sivri burun kalın topuklu acı kahve bot ile güçlü sonbahar adımları atın!
Marvelis Laura örgü detay büyük boy omuz çantası ile sezonun trend rengi!
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