Hafta Sonu Evden Çıkmak İstemeyenlerin Yanından Ayıramayacağı 12 Sürükleyici Kitap
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Hafta sonu dışarının kalabalığına karışmak yerine sıcacık kahvenizi alıp battaniyenin altına kıvrılmak gibisi yok. Sayfalarını çevirmeye başladığınız an zamanı unutturan, merak duygunuzu tetikleyen veya içinizi ısıtan 12 harika kitabı bir araya getirdik.
Bu içerik 19.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü – Stuart Turton
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2. Hizmetçi – Freida McFadden
3. Büyü Dükkanı – Yeşim Türköz
4. Sessiz Hasta – Alex Michaelides
5. Murdle 1 – G.T. Karber
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6. Tuhaf Ev – Uketsu
7. Bülbül – Kristin Hannah
8. Annemin Uyurgezer Geceleri – Ayfer Tunç
9. On Kişiydiler (On Küçük Zenci) – Agatha Christie
10. Günden Kalanlar – Kazuo Ishiguro
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11. Pir-i Lezzet – Saygın Ersin
12. Martı Jonathan Livingston – Richard Bach
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