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Hafta Sonu Evden Çıkmak İstemeyenlerin Yanından Ayıramayacağı 12 Sürükleyici Kitap

etiket Hafta Sonu Evden Çıkmak İstemeyenlerin Yanından Ayıramayacağı 12 Sürükleyici Kitap

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
19.09.2026 - 07:50
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Hafta sonu dışarının kalabalığına karışmak yerine sıcacık kahvenizi alıp battaniyenin altına kıvrılmak gibisi yok. Sayfalarını çevirmeye başladığınız an zamanı unutturan, merak duygunuzu tetikleyen veya içinizi ısıtan 12 harika kitabı bir araya getirdik.

Bu içerik 19.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü – Stuart Turton

1. Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü – Stuart Turton

Zaman döngüsü ve cinayet gizemini zekice harmanlayan bu roman, her gün başka bir davetlinin bedeninde uyanıp aynı cinayeti çözmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Kurgusundaki ters köşelerle hafta sonu elinizden bırakamayacağınız modern bir polisiye bulmacası.

Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü – Stuart Turton

Sağlam geldi. Harika ve çok özgün bir kurgu. Elimden bırakamadım özellikle sonlara doğru her sayfada yeni bir şok edici gerçek ortaya çıkıyor asla tahmin edemiyorsunuz.

2. Hizmetçi – Freida McFadden

2. Hizmetçi – Freida McFadden

Geçmişini ardında bırakmak isteyen bir kadının, dışarıdan kusursuz görünen zengin bir ailenin evinde hizmetçi olarak çalışmaya başlamasıyla açılan sırlar kapısı. 

Hizmetçi – Freida McFadden

Siz ciddi misiniz ya bu nasıl bir kitap bu nasıl bir sürükleyicilik 1 günde bitirdim ve diğer serilerini almak için sabırsızlanıyorum. Psikolojik gerilim seviyorsanız hiç düşünmeden alın derim. Ayrıyetten hızlı kargo için teşekkür ederim.

3. Büyü Dükkanı – Yeşim Türköz

3. Büyü Dükkanı – Yeşim Türköz

İnsanların vazgeçmek istedikleriyle elde etmek istediklerini takas ettiği bu sembolik dükkanda, ruhunuzu dinlendirecek derin psikolojik içgörüler bulacaksınız.

Büyü Dükkanı – Yeşim Türköz

Çok güzeldi. Anılarınıza, duygularınıza sahip çıkmak isteyeceksiniz. Keyifli bir kitap.

4. Sessiz Hasta – Alex Michaelides

4. Sessiz Hasta – Alex Michaelides

Kocasını vahşice öldürdükten sonra bir daha tek bir kelime bile konuşmayan ünlü bir ressam ve onun suskunluğunu çözmeye çalışan bir adli psikoterapist. 

Sessiz Hasta – Alex Michaelides

Okuduğum en akıcı kitaplardan biriydi. Merakla okuyorsunuz. Son ise benim için gerçekten ters köşe oldu.

5. Murdle 1 – G.T. Karber

5. Murdle 1 – G.T. Karber

Sadece okumak değil, bizzat dedektiflik yapmak isteyenler için harika bir hafta sonu aktivitesi. 

Mantık yürütme, ipuçları ve tablolarla cinayetleri çözdüğünüz bu interaktif bulmaca kitabı, koltuğunuzdan kalkmadan saatlerce zihninizi çalıştırıyor.

Murdle 1 – G.T. Karber

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6. Tuhaf Ev – Uketsu

6. Tuhaf Ev – Uketsu

İlk bakışta sıradan görünen bir evin kat planındaki tuhaflıkları araştıran bir yazar ve mimarın ürpertici keşifleri. Mimari çizimler ve diyaloglar üzerinden ilerleyen bu Japon gerilimi, hem çok hızlı okunuyor hem de tekinsiz atmosferiyle merakı diri tutuyor.

Tuhaf Ev – Uketsu

7. Bülbül – Kristin Hannah

7. Bülbül – Kristin Hannah

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da hayatta kalma mücadelesi veren iki kız kardeşin fedakarlık, direniş ve sevgi dolu öyküsü. 

Bülbül – Kristin Hannah

Uzun bir süre tekdüze giden bir kitaptı benim için ama sonlara doğru paramparça olduğum bir kitap oldu.

8. Annemin Uyurgezer Geceleri – Ayfer Tunç

8. Annemin Uyurgezer Geceleri – Ayfer Tunç

Ayfer Tunç'un güçlü kalemiyle aile bağlarını, hafızayı, saklanan gerçekleri ve geçmişin gölgelerini ustalıkla işlediği derinlikli bir roman. 

Annemin Uyurgezer Geceleri – Ayfer Tunç

Okuduğum en akıcı kitap diyebilirim. Tek kelimeyle muhteşem.

9. On Kişiydiler (On Küçük Zenci) – Agatha Christie

9. On Kişiydiler (On Küçük Zenci) – Agatha Christie

Issız bir adadaki malikaneye çağrılan ve sırayla bir tekerlemeye göre öldürülen 10 yabancı.

On Kişiydiler (On Küçük Zenci) – Agatha Christie

Mükemmel, sürükleyici, heyecanlı ve biraz da korkulu.

10. Günden Kalanlar – Kazuo Ishiguro

10. Günden Kalanlar – Kazuo Ishiguro

Ömrünü kusursuz bir uşak olmaya adamış Stevens'ın geçmişe, kaçırılmış aşklara ve sadakat kavramına yaptığı nostaljik içsel yolculuk. 

Nobel ödüllü yazarın dingin, zarif ve hüzünlü anlatımı sakin bir pazar gününe çok yakışıyor.

Günden Kalanlar – Kazuo Ishiguro

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11. Pir-i Lezzet – Saygın Ersin

11. Pir-i Lezzet – Saygın Ersin

Osmanlı saray mutfağının büyüleyici lezzetlerini gizemli bir intikam hikayesiyle buluşturan özgün bir kurgu. 

Pir-i Lezzet – Saygın Ersin

Çok kitap okuyan biri olarak çok etkilendim. Osmanlı mutfağı hakkında hiç bilgi sahibi değildim, kitabı okurken insanın kalkıp yemek yapası geliyor. Kesinlikle okunası bir kitap, şiddetle tavsiye ederim.

12. Martı Jonathan Livingston – Richard Bach

12. Martı Jonathan Livingston – Richard Bach

Sıradan bir martı sürüsünün sınırlarını reddedip uçmanın sınırlarını keşfetmeye adanmış ilham verici bir yaşam yolculuğu. 

Martı Jonathan Livingston – Richard Bach

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13.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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