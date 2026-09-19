Hafta Sonu Evden Çıkmak İstemeyenlerin Yanından Ayıramayacağı 12 Sürükleyici Kitap

Geçmişini ardında bırakmak isteyen bir kadının, dışarıdan kusursuz görünen zengin bir ailenin evinde hizmetçi olarak çalışmaya başlamasıyla açılan sırlar kapısı.

Hizmetçi – Freida McFadden

Siz ciddi misiniz ya bu nasıl bir kitap bu nasıl bir sürükleyicilik 1 günde bitirdim ve diğer serilerini almak için sabırsızlanıyorum. Psikolojik gerilim seviyorsanız hiç düşünmeden alın derim. Ayrıyetten hızlı kargo için teşekkür ederim.