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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölümünden Yeni Dizilerin Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölümünden Yeni Dizilerin Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Atv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 23:35
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

18 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sönmez karakterinin akıbeti yeni sezonda açıklandı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sönmez karakterinin akıbeti yeni sezonda açıklandı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu sonunda başladı. Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda pek çok ayrılık yaşanırken bunlardan biri de Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan olmuştu. Yapımcı Faruk Turgut, Aliye Uzunatağan'la ücret konusunda anlaşamadığı için usta oyuncunun dizideki rolüne son verildiğini açıklarken Sönmez'in dizideki akıbeti netleşti.

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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu sonunda başladı. Yasaklı madde test sonucu pozitif çıktığı için Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Feyza Civelek'in gidişi sonrasında senaryoda öleceği yazılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın neden öldüğü yeni sezonda ortaya çıktı.

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ATV'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, bu kez setten paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

ATV'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, bu kez setten paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinden paylaşılan kamera arkası görüntüleri, Emir karakterinin akıbetini merak konusu yaptı. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Emir'in cenaze sahnesine ait olduğu belirtilen görüntüler, yeni bölümde neler yaşanacağına ilişkin soru işaretleri yarattı.

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Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Ecmel ve Fidan'ın sahneleri, bu kez kamera arkasından gelen bir açıklamayla gündemde.

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Ecmel ve Fidan'ın sahneleri, bu kez kamera arkasından gelen bir açıklamayla gündemde.

Uzak Şehir dizisinde Ecmel karakterini canlandıran Müfit Kayacan, Fidan'la sahnelerine ilişkin eğlenceli bir set ayrıntısı paylaştı. Sibel Arna'nın programına konuk olan oyuncu, partneri İlkay Kayku'nun sık sık doğaçlama yaptığını anlattı. Müfit Kayacan'ın anlattığına göre Fidan'ın “Git dişlerini fırçala” repliği de bu doğaçlamalardan biri.

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Survivor'ın en çok konuşulan olaylarından biri olan Beyza'nın Sercan'ın adasına yüzmesi olmuştu.

Survivor'ın en çok konuşulan olaylarından biri olan Beyza'nın Sercan'ın adasına yüzmesi olmuştu.

Survivor 2026'da izinsiz şekilde karşı adaya yüzmesiyle konuşulan Beyza Gemici, olayın nedenine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sercan Yıldırım'ı görmeye gittiği yönündeki iddialara TikTok hesabından yanıt veren Gemici, karşı adaya sigara almak için gittiğini söyledi.

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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerinde izleyici karşısına çıktı.

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerinde izleyici karşısına çıktı.

Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle hem televizyon reytinglerinde hem de YouTube'da dikkat çeken sonuçlar elde etti. ATV'nin yeni dizisi TOTAL'de 4,66 reytingle üçüncü olurken ilk bölümünün YouTube yayını, paylaşılan bilgiye göre 17 saatte 1 milyon izlenmeye ulaştı.

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Yeni sezonla birlikte ekrana gelen dizilerin ilk bölüm reytingleri belli oldu.

Yeni sezonla birlikte ekrana gelen dizilerin ilk bölüm reytingleri belli oldu.

Yeni sezonda ekrana gelen yeni dizilerin ilk bölüm reytingleri tek tabloda karşılaştırıldı. TOTAL'de zirvenin sahibi, 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer oldu. Reklam verenlerin yakından takip ettiği AB ve ABC1 kategorilerinde ise tablo değişti; Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve iki kategorinin de lideri oldu. İddialı kadrosuyla dikkat çeken Aşk ve Taht ise aynı iki kategoride son sırada kaldı.

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Güneşin Doğduğu yer dün akşam yayın hayatına başladı.

Güneşin Doğduğu yer dün akşam yayın hayatına başladı.

Atv'de yayına başlayan Güneşin Doğduğu Yer, Show TV'de yayınlanan Muhteşem Aşk, Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin'in kapıştığı perşembe gününde MasterChef Türkiye ve gündüz kuşağı programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da da yarış halindeydi. Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasının ekranlarda olduğu gecede diziler kendine nerede yer buldu?

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Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında başladı ve kısa sürede geniş izleyici kitlesi topladı.

Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında başladı ve kısa sürede geniş izleyici kitlesi topladı.

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin bölümleri, ekrana geldikten sonra kısa süre içinde YouTube'da da izleyiciyle buluşuyordu. İkinci bölümün ardından yapım ekibi bu uygulamayı durdurma kararı aldı ve üçüncü bölüm alışılan saatte platforma yüklenmedi. Bu değişiklik, dizinin geniş takipçi kitlesi arasında kısa sürede büyük bir tartışma başlattı.

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Kara Kuyu, küçükken kuyuya atılan Fikriye'nin yıllar sonra savcı kimliğiyle geri dönüşünü anlatıyor.

Kara Kuyu, küçükken kuyuya atılan Fikriye'nin yıllar sonra savcı kimliğiyle geri dönüşünü anlatıyor.

Kanal D'nin bu sezon merakla beklenen yapımlarından birinde hazırlıklar sürpriz bir gelişmeyle aksadı. Bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan okuma provası son anda ertelendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre erteleme kararının arkasında senaryoda yapılan köklü bir değişiklik var.

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Kızılcık Şerbeti, kadrosunun büyük bölümünü yenileyerek 5. sezonuna bu cuma günü başlıyor.

Kızılcık Şerbeti, kadrosunun büyük bölümünü yenileyerek 5. sezonuna bu cuma günü başlıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna, yeni sezonla birlikte bir isim daha katıldı. Emir'in hayatına girecek bu karakter, dizideki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Gold Film imzalı yapımın kadrosundaki bu yeni gelişme merakla karşılandı.

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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.

Show TV ekranlarında 2. bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşen Sevdan Bir Ateş, kısa sürede haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizinin bugünkü adına ve kadrosuna nasıl ulaştığı da merak konusu oldu. Projenin ilk kod adı döneminde başrol için gündeme gelen ve ekranlara yıllar sonra dönmesi beklenen isim, ortaya çıktığında izleyicileri şaşırtmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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