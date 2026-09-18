Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölümünden Yeni Dizilerin Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sönmez karakterinin akıbeti yeni sezonda açıklandı.
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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıktı.
ATV'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, bu kez setten paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.
Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Ecmel ve Fidan'ın sahneleri, bu kez kamera arkasından gelen bir açıklamayla gündemde.
Survivor'ın en çok konuşulan olaylarından biri olan Beyza'nın Sercan'ın adasına yüzmesi olmuştu.
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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerinde izleyici karşısına çıktı.
Yeni sezonla birlikte ekrana gelen dizilerin ilk bölüm reytingleri belli oldu.
Güneşin Doğduğu yer dün akşam yayın hayatına başladı.
Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında başladı ve kısa sürede geniş izleyici kitlesi topladı.
Kara Kuyu, küçükken kuyuya atılan Fikriye'nin yıllar sonra savcı kimliğiyle geri dönüşünü anlatıyor.
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Kızılcık Şerbeti, kadrosunun büyük bölümünü yenileyerek 5. sezonuna bu cuma günü başlıyor.
Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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