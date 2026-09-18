Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na Kötü Haber: 39 İlin Emniyet Müdürü Değişen Kararnamede Adı Yok!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı kararnameyle emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrosunda 69 görev değişikliği yapıldı. Kararla 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Listede en çok merak edilen isim ise televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu; Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden alınması, üstüne de bu yeni kararnamede adının hiç geçmemesi, merakla beklenen haberin onun için kötü çıktığının işareti oldu.
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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kararnameyle birlikte 69 görev değişikliğini resmen duyurdu.
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Adı Kararnamede Yok: Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına Çekildiği Anlaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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