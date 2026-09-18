Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na Kötü Haber: 39 İlin Emniyet Müdürü Değişen Kararnamede Adı Yok!

18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrosunda toplam 69 görev değişikliği gerçekleşti. Karar kapsamında 39 ilin emniyet müdürü yenilenirken 24 il müdürü doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı; bu illerin arasında Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Hatay, İzmir ve Kayseri gibi büyükşehirler de bulunuyor.

Merkez kadroda ise Güvenlik Dairesi Başkanı Emrullah Gölcük ile Tanık Koruma Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Günay, polis başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş'la birlikte Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na yükseltildi; Onur Karaburun da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na getirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, kararnamenin ardından sosyal medya hesaplarından teşkilata dönük tebrik ve değerlendirme paylaşımları yaptı. Atamalar arasında dikkat çeken örnekler de var: Batman Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise İzmir'e gönderildi. Ancak kararnamenin en çok konuşulan tarafı, listede adı hiç geçmeyen bir isimden kaynaklandı.