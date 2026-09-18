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Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na Kötü Haber: 39 İlin Emniyet Müdürü Değişen Kararnamede Adı Yok!

Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na Kötü Haber: 39 İlin Emniyet Müdürü Değişen Kararnamede Adı Yok!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 07:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı kararnameyle emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrosunda 69 görev değişikliği yapıldı. Kararla 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. 

Listede en çok merak edilen isim ise televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu; Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden alınması, üstüne de bu yeni kararnamede adının hiç geçmemesi, merakla beklenen haberin onun için kötü çıktığının işareti oldu.

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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kararnameyle birlikte 69 görev değişikliğini resmen duyurdu.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kararnameyle birlikte 69 görev değişikliğini resmen duyurdu.

18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrosunda toplam 69 görev değişikliği gerçekleşti. Karar kapsamında 39 ilin emniyet müdürü yenilenirken 24 il müdürü doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı; bu illerin arasında Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Hatay, İzmir ve Kayseri gibi büyükşehirler de bulunuyor. 

Merkez kadroda ise Güvenlik Dairesi Başkanı Emrullah Gölcük ile Tanık Koruma Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Günay, polis başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş'la birlikte Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na yükseltildi; Onur Karaburun da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na getirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, kararnamenin ardından sosyal medya hesaplarından teşkilata dönük tebrik ve değerlendirme paylaşımları yaptı. Atamalar arasında dikkat çeken örnekler de var: Batman Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise İzmir'e gönderildi. Ancak kararnamenin en çok konuşulan tarafı, listede adı hiç geçmeyen bir isimden kaynaklandı.

Adı Kararnamede Yok: Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına Çekildiği Anlaşıldı.

Adı Kararnamede Yok: Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına Çekildiği Anlaşıldı.

10 Nisan 1963'te Adana'da doğan Şinasi Yüzbaşıoğlu, polis akademisinin ardından mesleğe başladı ve kariyerinin önemli bölümünü Erzurum ile Adana'daki sahra görevlerinde geçirdi. 2021'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Yüzbaşıoğlu, 2026'ya Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başladı. Mayıs ayında ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçti; ancak bu görevde uzun süre kalamadı ve 1 Eylül'de görevinden ayrıldı, yerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atandı.

O tarihte yeni görev yeri açıklanmayan Yüzbaşıoğlu için merak sona erdi: 18 Eylül'de yayımlanan kararnamede adı ne yeniden il emniyet müdürlüğüne atananlar arasında ne de merkeze çekilen 24 il müdürü listesinde yer aldı. Bu durum, kendisinin doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde, bir il ya da ilçe müdürlüğü verilmeden görevlendirildiğine işaret ediyor. 

Müge Anlı ile 20 Haziran 2022'de canlı yayında evleneceklerini duyurup 25 Haziran 2022'de nikah masasına oturan çiftin bu gelişmeye dair henüz bir açıklaması olmadı. Yeni görevinin ne olacağı ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi açıklamayla netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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