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Suçluları Çıkardığı Merdivende Gurur Pozu: Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Terfi Aldı!

Suçluları Çıkardığı Merdivende Gurur Pozu: Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Terfi Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.08.2024 - 09:53

Oda Tv'de yer alan habere göre; suçluların korkulu rüyası olan Müge Anlı'nın eşi Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu geçtiğimiz gün terfi aldı. Sevilen ikili mutlu günlerinde gurur pozu vermeyi unutmadı.

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/muge-anl...
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Atv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran Müge Anlı, yaz sezonun başlamasıyla dinlenmeye geçti.

Atv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran Müge Anlı, yaz sezonun başlamasıyla dinlenmeye geçti.

Programının tatile girmesiyle beraber yüzünü görmeyi özlediğimiz ünlü sunucu son günlerde özel hayatıyla karşımıza çıkar oldu.

Programının tatile girmesiyle beraber yüzünü görmeyi özlediğimiz ünlü sunucu son günlerde özel hayatıyla karşımıza çıkar oldu.

Uzun zaman sonra ilk kez 2022 yılında hayatını birleştirdiği İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülenmişti milli dedektifimiz...

Uzun zaman sonra ilk kez 2022 yılında hayatını birleştirdiği İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülenmişti milli dedektifimiz...

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu bildiğimiz Müge Anlı'nın tribündeki doğal ve cilveli halleri yine görenlerin kalbini fethetmişti:

Yine biricik eşiyle gündeme gelen Müge Anlı bu sefer güzel haber aldığı eşinin yanında verdiği gurur pozuyla öne çıktı. Geçtiğimiz gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde rütbe alan amir, başkomiser ve komiserler terfilerini taktılar.

Yine biricik eşiyle gündeme gelen Müge Anlı bu sefer güzel haber aldığı eşinin yanında verdiği gurur pozuyla öne çıktı. Geçtiğimiz gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde rütbe alan amir, başkomiser ve komiserler terfilerini taktılar.

Oda Tv'nin haberine göre; İstanbul Emniyeti kadrosunda bulunan Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu terfi aldı. Gerçekleştirilen törenin ardından tüm ekiple beraber Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da Gayrettepe'nin meşhur merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oda Tv'nin haberine göre; İstanbul Emniyeti kadrosunda bulunan Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu terfi aldı. Gerçekleştirilen törenin ardından tüm ekiple beraber Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da Gayrettepe'nin meşhur merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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