Instagram'ın Kapatılmasına Dayanamayan Ece Seçkin Çareyi Ülke Değiştirmekte Buldu!
Instagram'ın Kapatılmasına Dayanamayan Ece Seçkin Çareyi Ülke Değiştirmekte Buldu!
Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli devam ederken ünlülerin yaptığı paylaşımlar daha da yakından takip edilir oldu. Bu isimler arasına giren Ece Seçkin, ülke değiştirdikten sonra anca hikaye atabildi.
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Ülkemizde en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a getirilen erişim engeli gündeme bomba gibi düşmüş durumda! Yalnızca ülkemizde değil pek çok dünya ülkesinde konuşulurken Instagram kısıtlamasının hala devam etmesi tepkileri de beraberinde getiriyor.
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Konudan en çok muzdarip olanların başında gelen ünlü isimlerse eleştirilerini ya VPN üzerinden girdikleri Instagram'dan ya da hiç uygulamaya giremeyip yöneldikleri başka platformlardan yapmayı da sürdürüyorlar.
Kim ne diyor, ne paylaşıyor diye düşünülen bu isimlerin arasında popüler şarkıcı Ece Seçkin de yer aldı. Biliyorsunuz kendisi sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyordu ancak erişim engeli sonrası sessizliğe bürünmüştü.
Her konseri, şarkısı ve şovlarıyla ortalığın tozunu attıran Ece Seçkin saatler sonra Instagram'ına kavuştu. Peki nasıl mı?
Ülke değiştirerek! 😂 Instagram'a dönüşünü bir storyle duyuran Seçkin verdiği pozunu "39 saat sonra anca ülke değiştirince Instagram'a girmeyi başarınca ben" notuyla paylaştı.
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