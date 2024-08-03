Yasak Bitmedikçe Tepkiler Çoğalıyor:Instagram'a Getirilen Erişim Engeline Bu Kez de Derya Uluğ'dan Tepki Geldi
Yasak Bitmedikçe Tepkiler Çoğalıyor:Instagram'a Getirilen Erişim Engeline Bu Kez de Derya Uluğ'dan Tepki Geldi
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Instagram'a erişim engeli getirilmesine 'yabani' tepkisi!
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Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Instagram’ın Türkiye’de kısıtlanması sadece ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan bir konu haline gelmişken konuya dair birçok ünlü isimden de tepki geldi.
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Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Derya Uluğ oldu!
Derya Uluğ, iki gündür uygulanan Instagram yasağına "Gerçekten yabani gibi dağda bir başımıza kalmış hissiyatıyla paylaşıyorum." cümleleriyle tepki gösterdi.
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