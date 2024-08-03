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Ünlüleri Genç Halinden Tahmin Etmeye Çalışan Buse Korkmaz ve Ero Kahkahaya Boğdu!

Ünlüleri Genç Halinden Tahmin Etmeye Çalışan Buse Korkmaz ve Ero Kahkahaya Boğdu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 20:11

Bu hafta Onedio Video'nun konuğu olan Buse Korkmaz ve Ero'nun ünlüleri genç hallerinden tahmin ettikleri anlar kahkahaya boğdu!

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Türk rapçi Euro ve TikTok fenomeni Buse Korkmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü çift, sosyal medyada ürettikleri içerikler ve başarıları şarkıları ile ayrı ayrı geniş hayran kitlelerine sahipler.

Türk rapçi Euro ve TikTok fenomeni Buse Korkmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü çift, sosyal medyada ürettikleri içerikler ve başarıları şarkıları ile ayrı ayrı geniş hayran kitlelerine sahipler.

Bu hafta da Onedio'nun konuğu olan Buse Korkmaz ve Ero, ünlüleri gençlik hallerinden tahmin etmeye çalıştılar!

Bu hafta da Onedio'nun konuğu olan Buse Korkmaz ve Ero, ünlüleri gençlik hallerinden tahmin etmeye çalıştılar!

İşte o anlar 👇🏻

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