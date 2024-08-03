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Kızılcık Şerbeti Kızları Sıla Türkoğlu ve Özge Özacar 'Aya Benzer' Şarkısıyla Kurtlarını Döktü!

Kızılcık Şerbeti Kızları Sıla Türkoğlu ve Özge Özacar 'Aya Benzer' Şarkısıyla Kurtlarını Döktü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 18:00

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Doğa karakterini canlandıran Özge Özacar ile Sıla Türkoğlu birlikte gittikleri bir mekanda kurtlarını döktü! İkilinin Aya Benzer şarkısında eğlendiği anlar gündem oldu!

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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Doğa karakterini canlandıran Özge Özacar ile Sıla Türkoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Doğa karakterini canlandıran Özge Özacar ile Sıla Türkoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sezon finalinin ardından şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü ikili geçtiğimiz saatlerde bir etkinlikte bir araya geldi.

Sezon finalinin ardından şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü ikili geçtiğimiz saatlerde bir etkinlikte bir araya geldi.

Aya Benzer şarkısında dans edip eğlenen Kızılcık Şerbeti kızlarının kurtlarını döktüğü anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Aya Benzer şarkısında dans edip eğlenen Kızılcık Şerbeti kızlarının kurtlarını döktüğü anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar 👇🏻

Ünlü ikilinin "Şimdi Fatih düşünsün" dedirten o anlarına sosyal medya kullanıcılarından ne yorum gelmiş birlikte bakalım!

Ünlü ikilinin "Şimdi Fatih düşünsün" dedirten o anlarına sosyal medya kullanıcılarından ne yorum gelmiş birlikte bakalım!
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