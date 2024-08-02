Sertab Erener, Sahipsiz Sokak Hayvanları Yasasıyla İlgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Seslendi!
Sertab Erener, Sahipsiz Sokak Hayvanları Yasasıyla İlgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Seslendi!
Ünlü şarkıcı Sertab Erener, sahipsiz sokak hayvanları yasası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
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Güçlü sesi, kaliteli işleri ve müziğe adadığı hayatıyla herkesin takdirini kazanan Sertab Erener'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
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Son dönemde estetikleri ve geçirdiği değişimle gündeme gelen ünlü şarkıcı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.
Ünlü şarkıcı bu kez de sahipsiz sokak hayvanları yasası için söyledikleriyle gündeme geldi. Röportaj veren Erener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi!
İşte o anlar 👇🏻
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