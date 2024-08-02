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Dilan Çıtak'tan Sahipsiz Sokak Hayvanları Düzenlemesine "Bana Köpek Diye Seslenebilirsiniz" Çıkışı!

Dilan Çıtak'tan Sahipsiz Sokak Hayvanları Düzenlemesine "Bana Köpek Diye Seslenebilirsiniz" Çıkışı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 21:08

Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine bir tepki de İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan geldi.

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İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Tıpkı babası gibi şarkıcı olan Çıtak, son dönemde sosyal medyada gündem olan sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine verdiği tepki ile gündeme geldi!

Tıpkı babası gibi şarkıcı olan Çıtak, son dönemde sosyal medyada gündem olan sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine verdiği tepki ile gündeme geldi!

Dilan Çıtak, düzenlemeye karşı "Bana bugünden itibaren herkes 'köpek' diye seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım bu kadar şerefli bir varlık olmaktan. Ama insan olmaktan gurur duymuyorum." açıklamalarında bulundu.

Dilan Çıtak, düzenlemeye karşı "Bana bugünden itibaren herkes 'köpek' diye seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım bu kadar şerefli bir varlık olmaktan. Ama insan olmaktan gurur duymuyorum." açıklamalarında bulundu.

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