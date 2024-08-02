Mor ve Ötesi'nin Vokalisti Harun Tekin'den Instagram'a Erişim Engeli Getirilmesine 'Medeniyet' Tepkisi!
Mor ve Ötesi'nin Vokalisti Harun Tekin'den Instagram'a Erişim Engeli Getirilmesine 'Medeniyet' Tepkisi!
Mor ve Ötesi'nin vokalisti Harun Tekin'den Instagram'a erişim engeli getirilmesine 'Medeniyet' tepkisi!
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Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Instagram’ın Türkiye’de kısıtlanması sadece ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan bir konu haline gelmişken konuya dair birçok ünlü isimden de tepki geldi.
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Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de Mor ve Ötesi'nin vokalisti Harun Tekin oldu.
Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "medeniyet kaybı" notunu düştü.
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