Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Mor ve Ötesi'nin Vokalisti Harun Tekin'den Instagram'a Erişim Engeli Getirilmesine 'Medeniyet' Tepkisi!

Mor ve Ötesi'nin Vokalisti Harun Tekin'den Instagram'a Erişim Engeli Getirilmesine 'Medeniyet' Tepkisi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 18:04

Mor ve Ötesi'nin vokalisti Harun Tekin'den Instagram'a erişim engeli getirilmesine 'Medeniyet' tepkisi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Instagram’ın Türkiye’de kısıtlanması sadece ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan bir konu haline gelmişken konuya dair birçok ünlü isimden de tepki geldi.

Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Instagram’ın Türkiye’de kısıtlanması sadece ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan bir konu haline gelmişken konuya dair birçok ünlü isimden de tepki geldi.

Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de Mor ve Ötesi'nin vokalisti Harun Tekin oldu.

Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de Mor ve Ötesi'nin vokalisti Harun Tekin oldu.

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "medeniyet kaybı" notunu düştü.

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "medeniyet kaybı" notunu düştü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın