İrem Derici, Yeni Şarkısı Çıktığı Gün Instagram Kapatılınca Sinirlerine Hakim Olamadı!
İrem Derici, Yeni Şarkısı Çıktığı Gün Instagram Kapatılınca Sinirlerine Hakim Olamadı!
İrem Derici, yeni şarkısı çıktığı gün Instagram kapatılınca sinirlerine hakim olamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz. Ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biliyorsunuz ki kendisinin aklıyla dili arasında incecik bir çizgi bulunuyor. E doğal olarak laflarını da esirgemeyi hiç mi hiç sevmiyor İrem Derici.
Her açıklamasıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşen İrem Derici, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor. Bazen eleştirilere yanıt veriyor bazen de içinden ne gelirse onu paylaşıyor!
Bugün yeni şarkısı yayımlanan ünlü şarkıcı, Instagram'ın kapatıldığını öğrenince de sinirlerine hakim olamadı tabii.
Ve X platformundan yaptığı yorumuyla yine gündemin zirvesine yerleşmeyi başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcının yorumuna sosyal medya kullanıcılarından cevaplar da eksik olmadı tabii. Gelin, kim ne dedi birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın