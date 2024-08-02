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İrem Derici, Yeni Şarkısı Çıktığı Gün Instagram Kapatılınca Sinirlerine Hakim Olamadı!

İrem Derici, Yeni Şarkısı Çıktığı Gün Instagram Kapatılınca Sinirlerine Hakim Olamadı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 17:18

İrem Derici, yeni şarkısı çıktığı gün Instagram kapatılınca sinirlerine hakim olamadı!

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Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz. Ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz. Ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Biliyorsunuz ki kendisinin aklıyla dili arasında incecik bir çizgi bulunuyor. E doğal olarak laflarını da esirgemeyi hiç mi hiç sevmiyor İrem Derici.

Biliyorsunuz ki kendisinin aklıyla dili arasında incecik bir çizgi bulunuyor. E doğal olarak laflarını da esirgemeyi hiç mi hiç sevmiyor İrem Derici.

Her açıklamasıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşen İrem Derici, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor. Bazen eleştirilere yanıt veriyor bazen de içinden ne gelirse onu paylaşıyor!

Her açıklamasıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşen İrem Derici, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor. Bazen eleştirilere yanıt veriyor bazen de içinden ne gelirse onu paylaşıyor!

Bugün yeni şarkısı yayımlanan ünlü şarkıcı, Instagram'ın kapatıldığını öğrenince de sinirlerine hakim olamadı tabii.

Bugün yeni şarkısı yayımlanan ünlü şarkıcı, Instagram'ın kapatıldığını öğrenince de sinirlerine hakim olamadı tabii.

Ve X platformundan yaptığı yorumuyla yine gündemin zirvesine yerleşmeyi başardı!

Ve X platformundan yaptığı yorumuyla yine gündemin zirvesine yerleşmeyi başardı!
twitter.com
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Ünlü şarkıcının yorumuna sosyal medya kullanıcılarından cevaplar da eksik olmadı tabii. Gelin, kim ne dedi birlikte bakalım!

Ünlü şarkıcının yorumuna sosyal medya kullanıcılarından cevaplar da eksik olmadı tabii. Gelin, kim ne dedi birlikte bakalım!
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