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Pişti Oldular: Mert Yazıcıoğlu ve Selahattin Paşalı'nın Bir Örnek Kombini "Fotoğraftan Kalite Akıyor" Dedirtti

Pişti Oldular: Mert Yazıcıoğlu ve Selahattin Paşalı'nın Bir Örnek Kombini "Fotoğraftan Kalite Akıyor" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 00:12

Bodrum'da bir davette bir araya gelen Selahattin Paşalı ve Mert Yazıcıoğlu'nun bir örnek kombini sosyal medyada gündem oldu!

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Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd Efendisi Mert Yazıcıoğlu, izi sezonuna ufak bir ara verdikten sonra tatilin tadını çıkarıyor biliyorsunuz ki. Yazıcıoğlu, tatil pozları ve yakışıklılığıyla da son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd Efendisi Mert Yazıcıoğlu, izi sezonuna ufak bir ara verdikten sonra tatilin tadını çıkarıyor biliyorsunuz ki. Yazıcıoğlu, tatil pozları ve yakışıklılığıyla da son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Şimdilerde Bodrum'da olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde Alp Navruz ve Selahattin Paşalı ile buluşmuş ve ünlü isimlerin pozları gündem olmuştu hatırlarsanız.

Şimdilerde Bodrum'da olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde Alp Navruz ve Selahattin Paşalı ile buluşmuş ve ünlü isimlerin pozları gündem olmuştu hatırlarsanız.

Yine Aşk 101 dizisindeki rol arkadaşı Selahattin Paşalı ile kameralara poz veren Mert Yazıcıoğlu'nun son karesi sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu!

Yine Aşk 101 dizisindeki rol arkadaşı Selahattin Paşalı ile kameralara poz veren Mert Yazıcıoğlu'nun son karesi sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu!

İkilinin bir örnek kombinleri ise resmen yorum yağmuruna tutuldu! Görenlerin "fotoğraftan kalite akıyor" dediği Mert Yazıcıoğlu ve Selahattin Paşalı karesine kim ne yorum yapmış gelin birlikte bakalım!

İkilinin bir örnek kombinleri ise resmen yorum yağmuruna tutuldu! Görenlerin "fotoğraftan kalite akıyor" dediği Mert Yazıcıoğlu ve Selahattin Paşalı karesine kim ne yorum yapmış gelin birlikte bakalım!

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