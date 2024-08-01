Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Hali "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtti

Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Hali "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 21:04

'Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi' diyen dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk’un son imajı görenleri şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk'u mutlaka duymuşsunuzdur.

Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk'u mutlaka duymuşsunuzdur.

Görünümü nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Anastasia, eleştirileri dikkate almadığı gibi halinden memnun olduğunu ve yanaklarının ona yeterli gelmediğini söylüyor biliyorsunuz ki.

Görünümü nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Anastasia, eleştirileri dikkate almadığı gibi halinden memnun olduğunu ve yanaklarının ona yeterli gelmediğini söylüyor biliyorsunuz ki.

Estetik ameliyatları için İstanbul'u tercih eden Anastasia "estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi" açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

Estetik ameliyatları için İstanbul'u tercih eden Anastasia "estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi" açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü isim bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi. Saç rengini değiştiren Anastasia'nın zayıflığı da yeni imajı da görenleri şaşırttı.

Ünlü isim bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi. Saç rengini değiştiren Anastasia'nın zayıflığı da yeni imajı da görenleri şaşırttı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın