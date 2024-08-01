Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Hali "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtti
Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Hali "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtti
'Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi' diyen dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk’un son imajı görenleri şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk'u mutlaka duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görünümü nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Anastasia, eleştirileri dikkate almadığı gibi halinden memnun olduğunu ve yanaklarının ona yeterli gelmediğini söylüyor biliyorsunuz ki.
Estetik ameliyatları için İstanbul'u tercih eden Anastasia "estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi" açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.
Ünlü isim bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi. Saç rengini değiştiren Anastasia'nın zayıflığı da yeni imajı da görenleri şaşırttı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın