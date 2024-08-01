Herkes Evli Zannediyordu: Gaddar'ın Şengül'ü Müge Bayramoğlu Sevgilisiyle Yakalanınca Muhabirlere Saldırdı!
Herkes Evli Zannediyordu: Gaddar'ın Şengül'ü Müge Bayramoğlu Sevgilisiyle Yakalanınca Muhabirlere Saldırdı!
Gaddar dizinde Şengül karakteriyle öne çıkan Müge Bayramoğlu, sevgilisiyle görüntülenince ünlü ismin sevgilisi muhabirlere saldırdı!
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Gaddar dizindeki Şengül karakterine hayat veren Müge Bayramoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu daha önce de Çıplak ve Yargı gibi başarılı yapımlarda rol almıştı hatırlarsanız.
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Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin konuşulan isimlerinden birisi. 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile dünyaevine giren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde başka bir erkek ile görüntülendi.
Sarmaş dolaş yürürken görüntülenen Müge Bayramoğlu'nun yanındaki kişinin sevgilisi olduğu öğrenildi. Tolga Bozduman'ın kendini magazin muhabiri olarak tanıtmasından sonra ise Bayramoğlu'nun sevgilisi "beni çekemezsiniz" diyerek Bozduman'a bağırarak saldırdı.
Kameralardan rahatsız olan Müge Bayramoğlu ise bir süre önce eşi Sinan Payaslıoğlu'ndan sessiz sedasız boşandığını ifade etti.
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