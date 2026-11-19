2000'lerin başında bir pop yıldızını takip etmek için klip kuşağına bakmak yetmezdi. Yeni albümler radyolarda döner, klipler müzik kanallarında yayınlanır, şarkıcıların tatilleri ve gittikleri mekanlar da Televole kuşağında karşımıza çıkardı. Futbol etrafında başlayan programın zamanla geniş bir magazin vitrini haline geldiği o yıllarda Gökhan Özen de pop müziğin en tanınan genç isimlerinden biri olmuştu.

'Aramazsan Arama' ile geniş kitlelere ulaşan Özen, 2003'te üçüncü albümünü çıkarmıştı. Albümün yeni olduğu dönemde Kıbrıs'ta tatil yapan şarkıcıyla ilgili televizyonlarda bu kez çok farklı bir haber geçilmişti. Özen, arkadaşı Serkan Kula'yla jet ski'ye binip denize açılmış, ikiliden bir daha haber alınamamıştı.