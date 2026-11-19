Gökhan Özen'in Jet Ski'yle Kaybolduğu Geceyi Yıllar Sonra Bile Unutturmayan Detaylar!
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Gökhan Özen, 2003'te Kıbrıs'ta tatil yaparken arkadaşı Serkan Kula'yla jet ski'ye binip denize açılmıştı. İkiliden saatlerce haber alınamayınca arama ekipleri harekete geçmiş, kurtuluş haberinin ardından bu kez basın toplantısında sorulan bir soru gündeme oturmuştu. Yıllar sonra Özen, açık denizde geçirdiği o geceyi komedi tonunda bir filme dönüştürmek istediğini de söylemişti. Yakıt göstergesinden deniz kumu tartışmasına, 2000'ler magazininin en çok konuşulan olaylarından birinin detaylarını anlatıyoruz.
Gökhan Özen albümüyle gündemdeyken adı bir anda ana haberlerin alt yazısına düşmüştü.
Arama ekipleri denize açılmış, helikopterler de havalanmıştı.
Basın toplantısına damga vuran soru, jet ski'nin içindeki kumla ilgiliydi.
Yıllar sonra Beyaz Show'da o geceyi komedi tonunda bir filme dönüştürmek istediğini söylemişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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