Gökhan Özen Los Angeles'taki Yangını Evinin Terasından Çektiği Videoyla Yalanladı: "Öyle Bir Durum Yok"
Gökhan Özen Los Angeles'taki Yangını Evinin Terasından Çektiği Videoyla Yalanladı: "Öyle Bir Durum Yok"
ABD'nin Los Angeles kentinde 7 ocak günü başlayan yangınlar farklı bölgede sürmeye devam ediyor. Bölgede birçok insan can ve mal kaybı yaşarken ortaya çıkan görüntüler yürek burkuyor. Ünlü kesimin yaşadığı bölgelerden biri olan Los Angeles'da yıldızlar da konutlarını kaybediyor. Türk ünlülerimizin de evlerinin hasar görmesine neden olan yangınla ilgili Gökhan Özen geçtiğimiz saatlerde Los Angeles'tan paylaşım yaptı. Bulunduğu evin terasından şehri gösteren Özen bölgede herhangi bir yangın bulunmadığını söyledi.
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Los Angeles'ı resmen küle çeviren, birçok can ve mal kaybına neden olan yangınlar tam bir haftadır devam ediyor. Rüzgarlar yüzünden bir türlü kontrol altına alınamadığı söylenen yangınların sosyal medyada yapılan paylaşımlardaki görüntüleri ise korku yayıyor.
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Tarihin en büyük yangınlarından bir olarak adlandırılan yangın bölgede bulunan ünlü isimlerin evlerini de küle çevirirken Türk ünlülerin de evleri tehdit altına girmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise şu anda Los Angeles'ta bulunduğunu söyleyen Gökhan Özen'den bir paylaşım geldi. Bulunduğu evin terasından şehri gösteren şarkıcı bölgede herhangi bir yangın olmadığını söyledi.
"Bugün itibariyle burada panik yapacak bir şey yok, benim anladığım kadarıyla sosyal medyada denk gelinen eski videolar panik yaratıyor" diyen ve Hollywood yazısının bulunduğu alanı gösteren Özen "bir yangın, duman, panik, itfaiye falan, öyle bir durum yok" şeklinde yangının bittiğini iddia etti.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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