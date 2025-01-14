Gökhan Özen Los Angeles'taki Yangını Evinin Terasından Çektiği Videoyla Yalanladı: "Öyle Bir Durum Yok"

ABD'nin Los Angeles kentinde 7 ocak günü başlayan yangınlar farklı bölgede sürmeye devam ediyor. Bölgede birçok insan can ve mal kaybı yaşarken ortaya çıkan görüntüler yürek burkuyor. Ünlü kesimin yaşadığı bölgelerden biri olan Los Angeles'da yıldızlar da konutlarını kaybediyor. Türk ünlülerimizin de evlerinin hasar görmesine neden olan yangınla ilgili Gökhan Özen geçtiğimiz saatlerde Los Angeles'tan paylaşım yaptı. Bulunduğu evin terasından şehri gösteren Özen bölgede herhangi bir yangın bulunmadığını söyledi.