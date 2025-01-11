Felaket Onları da Vurdu: Los Angeles Yangınında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Milyon Dolarlık Evi Kül Oldu

Kıyametin fragmanına benzetilen Los Angeles yangını birçok canlının ve evin kaybına neden oldu. 8 ocak günü başlayan yangınlar şehire inerken insanlar tüm varlığını alevlere teslim etti. Paris Hilton'dan tutun da Leonardo Dicaprio'ya kadar birçok Hollywood yıldızının yaşadığı bölgede Hadid kardeşler gibi ünlü isimlerin milyon dolarlık evleri kül oldu.

Ülkemizdeki birçok ünlünün de ev sahibi olduğu Los Angeles'ta Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy gibi isimlerin de konutlarının tehdit altında olduğu öğrenilirken Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evinin yanıp kül olduğu öğrenildi.