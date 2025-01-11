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Felaket Onları da Vurdu: Los Angeles Yangınında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Milyon Dolarlık Evi Kül Oldu

Felaket Onları da Vurdu: Los Angeles Yangınında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Milyon Dolarlık Evi Kül Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.01.2025 - 19:36

Kıyametin fragmanına benzetilen Los Angeles yangını birçok canlının ve evin kaybına neden oldu. 8 ocak günü başlayan yangınlar şehire inerken insanlar tüm varlığını alevlere teslim etti. Paris Hilton'dan tutun da Leonardo Dicaprio'ya kadar birçok Hollywood yıldızının yaşadığı bölgede Hadid kardeşler gibi ünlü isimlerin milyon dolarlık evleri kül oldu.

Ülkemizdeki birçok ünlünün de ev sahibi olduğu Los Angeles'ta Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy gibi isimlerin de konutlarının tehdit altında olduğu öğrenilirken Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evinin yanıp kül olduğu öğrenildi.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ve 8 ocak günü ormanlık alanda başlayan yangın farklı bölgelere sıçrayarak can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ve 8 ocak günü ormanlık alanda başlayan yangın farklı bölgelere sıçrayarak can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor.

Bella ve Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Leonardo Dicaprio, Paris Hilton gibi birçok ünlü ismin evinin bulunduğu Hollywood Hills bölgesine de sıçrayan alevler yıldızların da evlerinden geriye sadece küller bıraktı.

Bella ve Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Leonardo Dicaprio, Paris Hilton gibi birçok ünlü ismin evinin bulunduğu Hollywood Hills bölgesine de sıçrayan alevler yıldızların da evlerinden geriye sadece küller bıraktı.

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerinse Los Angeles'taki evlerinin de tehdit altında olduğu öğrenilmişti.

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerinse Los Angeles'taki evlerinin de tehdit altında olduğu öğrenilmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Günlerdir devam eden ve şehrin yanıp kül olmasına neden olan yangının son olarak Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles'ta bulunan evlerini de yok ettiği ortaya çıktı.

Günlerdir devam eden ve şehrin yanıp kül olmasına neden olan yangının son olarak Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles'ta bulunan evlerini de yok ettiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Los Angeles'ta dünyaevine giren çiftin 1 milyon 200 bin dolar değerindeki evinden geriye eser kalmadı.

Sabah'ın haberine göre Los Angeles'ta dünyaevine giren çiftin 1 milyon 200 bin dolar değerindeki evinden geriye eser kalmadı.
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Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun devam eden yangının kontrol altına alınmasının ardından Amerika'ya gitmeyi planladığı söyleniyor. Kendilerine Los Angeles'ta da bir düzen kuran çiftin kaybı ise bir hayli büyük...

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun devam eden yangının kontrol altına alınmasının ardından Amerika'ya gitmeyi planladığı söyleniyor. Kendilerine Los Angeles'ta da bir düzen kuran çiftin kaybı ise bir hayli büyük...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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