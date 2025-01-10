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Sektördeki Tekelleşmeyi Soran Kullanıcıyı Tersleyen Evrim Alasya Aldığı Tepkiler Yüzünden X Hesabını Kapattı!

Sektördeki Tekelleşmeyi Soran Kullanıcıyı Tersleyen Evrim Alasya Aldığı Tepkiler Yüzünden X Hesabını Kapattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2025 - 12:29

Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları TV100 yazarı Fuat Uğur'un yayınladığı yazıyla gündemde bomba etkisi yarattı. Ayşe Barım ve ID İletişim'i odak noktası alan iddialar kısa sürede şirket tarafından yalanlanmıştı. Ajans bünyesindeki oyuncular da bu iddiaların 'ahlak dışı' olduğunu belirtmişti. Kısa süre içerisinde manşetleri saran iddialara oyuncu sektöründen gelen tepkiler de büyümüştü.

Dizi sektöründe tekelleşme iddialarını doğrulayan oyuncular birer birer farklı iddialar ortaya atarken Kızılcık Şerbeti dizisinin efsane karakteri Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya konuya dahil oldu! Bir X kullancısına verdiği yanıtla tekelleşmeden haberim yok diyen Alasya bakın önlemini nasıl aldı!

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TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı ve dizi sektöründeki tekelleşmeyi ele alan iddialar günlerdir gündemden bir an olsun düşmüyor.

TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı ve dizi sektöründeki tekelleşmeyi ele alan iddialar günlerdir gündemden bir an olsun düşmüyor.

ID İletişim ve Ayşe Barım'ın başrolünde yer aldığı iddialar ise tüm dizi sektörünün, sosyal medyanın ve Türk oyuncuların sessizliğini bozmasına neden oldu.

ID İletişim ve Ayşe Barım'ın başrolünde yer aldığı iddialar ise tüm dizi sektörünün, sosyal medyanın ve Türk oyuncuların sessizliğini bozmasına neden oldu.

Biz de o iddialardan sizin için bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayşe Barım'ın oyuncuları Hazal Kaya, Mert Yazıcıoğlu, Ezgi Mola, Metin Akdülger, Bergüzar Korel başta olmak üzere ajansı altındaki isimler iddialara tepki gösterirken diğer oyuncular da konuyla ilgili düşüncelerini paylaşmaya başladı.

Ayşe Barım'ın oyuncuları Hazal Kaya, Mert Yazıcıoğlu, Ezgi Mola, Metin Akdülger, Bergüzar Korel başta olmak üzere ajansı altındaki isimler iddialara tepki gösterirken diğer oyuncular da konuyla ilgili düşüncelerini paylaşmaya başladı.

Serenay Sarıkaya da geçtiğimiz gün ilk defa o iddialar hakkında konuştu:

Burcu Biricik ve Afra Saraçoğlu'nun ardından Deniz Işın ve Melisa Sözen başta olmak üzere birçok isim dizi sektöründeki tekelleşmeden dert yandıklarını hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Burcu Biricik ve Afra Saraçoğlu'nun ardından Deniz Işın ve Melisa Sözen başta olmak üzere birçok isim dizi sektöründeki tekelleşmeden dert yandıklarını hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Farkı iddiaların ortaya atıldığı ve sektördeki "güç oyunundan" bahsedilen o açıklamaların tüm detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Konuya son dahil olan isim ise şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Kıvılcım karekterini canlandıran Evrim Alasya oldu.

Konuya son dahil olan isim ise şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Kıvılcım karekterini canlandıran Evrim Alasya oldu.
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Konu nereden açılmış gelin önce ona bakalım! Geçtiğimiz gece Evrim Alasya'dan "Kadın oyuncu olarak sosyal medyada en çok kadınların kabalığına maruz kalmak çok ilginç! Demek ki kabalığın, kötülüğün erkeği kadını yokmuş!" şeklinde bir tweet atan Alasya'ya kısa sürede X kullanıcılarının tepkileri çığ gibi büyüdü.

Konu nereden açılmış gelin önce ona bakalım! Geçtiğimiz gece Evrim Alasya'dan "Kadın oyuncu olarak sosyal medyada en çok kadınların kabalığına maruz kalmak çok ilginç! Demek ki kabalığın, kötülüğün erkeği kadını yokmuş!" şeklinde bir tweet atan Alasya'ya kısa sürede X kullanıcılarının tepkileri çığ gibi büyüdü.

Fakat içlerinden biri var ki Evrim Alasya o kullanıcıya cevap vermeden duramadı... Konunun tekelleşme olduğunu söyleyen kullanıcıya "Tekelleşme konusunda benim hiçbir bilgim yok teyze onlar sizin uzmanlık alanınız" şeklinde cevap veren oyuncu hızını alamadı.

Fakat içlerinden biri var ki Evrim Alasya o kullanıcıya cevap vermeden duramadı... Konunun tekelleşme olduğunu söyleyen kullanıcıya "Tekelleşme konusunda benim hiçbir bilgim yok teyze onlar sizin uzmanlık alanınız" şeklinde cevap veren oyuncu hızını alamadı.

"Sektörün bir parçası değil misin?" sorusuna da "Görmediğim şahit olmadığım şeyler hakkında sizin gibi atıp tutmuyorum teyze!" diyen Alasya'ya eleştiri yağmaya devam etti.

"Sektörün bir parçası değil misin?" sorusuna da "Görmediğim şahit olmadığım şeyler hakkında sizin gibi atıp tutmuyorum teyze!" diyen Alasya'ya eleştiri yağmaya devam etti.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Evrim Alasya ise çözümü X hesabını kapatmakta buldu!

Evrim Alasya ise çözümü X hesabını kapatmakta buldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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