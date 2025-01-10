Sektördeki Tekelleşmeyi Soran Kullanıcıyı Tersleyen Evrim Alasya Aldığı Tepkiler Yüzünden X Hesabını Kapattı!

Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları TV100 yazarı Fuat Uğur'un yayınladığı yazıyla gündemde bomba etkisi yarattı. Ayşe Barım ve ID İletişim'i odak noktası alan iddialar kısa sürede şirket tarafından yalanlanmıştı. Ajans bünyesindeki oyuncular da bu iddiaların 'ahlak dışı' olduğunu belirtmişti. Kısa süre içerisinde manşetleri saran iddialara oyuncu sektöründen gelen tepkiler de büyümüştü.

Dizi sektöründe tekelleşme iddialarını doğrulayan oyuncular birer birer farklı iddialar ortaya atarken Kızılcık Şerbeti dizisinin efsane karakteri Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya konuya dahil oldu! Bir X kullancısına verdiği yanıtla tekelleşmeden haberim yok diyen Alasya bakın önlemini nasıl aldı!