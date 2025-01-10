Dizi Sektöründeki Tekelleşmeye Tepkiler Bitmiyor: Deniz Işın, Melisa Sözen ve Seray Kaya'dan Ağır Eleştiriler!

TV100'den Fuat Uğur'un ortaya attığı 'dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları' ile resmen ayağa kalkan magazin gündemi Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya isimlerini günlerdir manşetlerden düşürmüyor. Konuya dair hem ajans hem ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hem de Serenay Sarıkaya'dan cevap gelirken olayın mahkemeye taşınacağı öğrenilmişti.

Olaylara tepki gösteren isimler ise tahmin edersiniz ki oyuncular olmuştu. Kimileri sektördeki tekelleşmeye dikkat çekerken kimileri de ID İletişim ve Ayşe Barım'ı desteklemişti. Geçtiğimiz gece Deniz Işın, Melisa Sözen ve Seray Kaya gibi isimler dizi sektöründeki bu tekelleşmeye dair iddialarda bulunarak tepkilerin büyümesine neden oldu.