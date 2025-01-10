Dizi Sektöründeki Tekelleşmeye Tepkiler Bitmiyor: Deniz Işın, Melisa Sözen ve Seray Kaya'dan Ağır Eleştiriler!
TV100'den Fuat Uğur'un ortaya attığı 'dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları' ile resmen ayağa kalkan magazin gündemi Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya isimlerini günlerdir manşetlerden düşürmüyor. Konuya dair hem ajans hem ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hem de Serenay Sarıkaya'dan cevap gelirken olayın mahkemeye taşınacağı öğrenilmişti.
Olaylara tepki gösteren isimler ise tahmin edersiniz ki oyuncular olmuştu. Kimileri sektördeki tekelleşmeye dikkat çekerken kimileri de ID İletişim ve Ayşe Barım'ı desteklemişti. Geçtiğimiz gece Deniz Işın, Melisa Sözen ve Seray Kaya gibi isimler dizi sektöründeki bu tekelleşmeye dair iddialarda bulunarak tepkilerin büyümesine neden oldu.
ID İletişim ve ünlü isimlerin menajeri olarak bilinen Ayşe Barım hakkında TV100 tarafından ortaya atılan iddialar ortalığın karışmasına neden olmuştu.
ID İletişim şirketi bünyesindeki Hazal Kaya, Ezgi Mola, Sinem Kobal, Bergüzar Korel, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler konuya dair açıklamalarında ajanslarının yanında olduğunu ve ortaya atılan iddiaların çirkinliğini dile getirmişti.
Oyunculardan olaya dair tepkiler hız kesmeden devam ederken, Burcu Biricik dizi sektöründeki tekelleşmedense magazin malzemesi olduğuna inandığı konuyu "Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleği etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya, nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan..." ifadeleriyle başlayan yazısıyla eleştirmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise sektördeki oyuncuların "dizi sektöründeki tekelleşme" hakkındaki tepkileri artmaya başladı. Leyla ile Mecnun, Sefirin Kızı, Masumiyet gibi dizilerde yer alan Deniz Işın da geçtiğimiz gece sessizliğini koruyamayan isimlerden biri oldu.
"Kadın dayanışması istediğiniz kadın oyuncu yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç?" şeklinde konuşan Işın ayrıca farklı iddialarda bulundu. "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların yolunu kesti" ifadeleriyle Deniz Işın olaya tepkisini böyle dile getirdi👇
Melisa Sözen de bir süre önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sektördeki "güç oyunlarından" dert yanarak "Bu sektörde kimse tekelleşme problemi olmadığını söyleyemez. Yapımcılara, kanallara aynı isimlerin dayatılması; kimi oyuncular için 'eğer onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın' tehditlerinin yapıldığı bir düzen kabul edilemez." şeklinde konuştu.
"Bu güç oyunları sadece projeleri değil, oyuncuların kariyerlerini yönetirken onları kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. 20'li yaşlarımda 'artık anne oynamaya hazırlan' diyerek psikolojik olarak güçsüzleştirilmeyi de, 'şu yapımcı senin enerjini beğenmiyor ben olmasam bu işi alamazdın' gibi cümleler kurarak özgüven parçalayıp kendine muhtaç etmeyi de içeriyor." şeklinde devam eden o eleştirinin tamamı için👇
Seray Kaya da sektörde 'tekelleşme' olduğunu "Bizler ne zaman bu konudan bahsetmek istesek ya susturulduk ya verdiğimiz röportajlarımıza müdahale edildi ya da yanlış anlaşıldık" ifadeleriyle belirtti.
"Konuşacaksanız konunuz 'tekelleşme' konusu olsun." diyen Seray Kaya'nın olaylara dair tepkisi de bu şekilde👇
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