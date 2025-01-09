Wanda Serum Taktırmıştır Şimdi: Yeni Aşkıyla Gözümüzü Gönlümüzü Açan Icardi'den China Suarez'le İlk Paylaşım!

Wanda ile yaşadığı toksik ilişkiyi bitiren ardından da boşanma davası açan Icardi sonunda mutluluğa kavuştu diyebiliriz. Bir süredir China Suarez'le aralarında aşk iddiaları dolanan Mauro Icardi bugün yaptığı paylaşımlarla hem yeni aşkını duyurdu hem de Wanda olayına bir açıklık getirdi.

Bir süre önce Wanda Nara'nın L-Gante ile birlikteliğini cümle aleme duyurmasıyla gündeme damga vuran Icardi son zamanlarda Wanda Nara ile yaşadığı boşanma süreciyle adından bahsettiriyordu. Şimdi hayranlarına yeni aşkını duyuran futbolcu yeni paylaşımlara da hesabında yer verdi. Akıllara bir yandan da Wanda'nın hali düştü!