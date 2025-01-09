Wanda Serum Taktırmıştır Şimdi: Yeni Aşkıyla Gözümüzü Gönlümüzü Açan Icardi'den China Suarez'le İlk Paylaşım!
Wanda Serum Taktırmıştır Şimdi: Yeni Aşkıyla Gözümüzü Gönlümüzü Açan Icardi'den China Suarez'le İlk Paylaşım!
Wanda ile yaşadığı toksik ilişkiyi bitiren ardından da boşanma davası açan Icardi sonunda mutluluğa kavuştu diyebiliriz. Bir süredir China Suarez'le aralarında aşk iddiaları dolanan Mauro Icardi bugün yaptığı paylaşımlarla hem yeni aşkını duyurdu hem de Wanda olayına bir açıklık getirdi.
Bir süre önce Wanda Nara'nın L-Gante ile birlikteliğini cümle aleme duyurmasıyla gündeme damga vuran Icardi son zamanlarda Wanda Nara ile yaşadığı boşanma süreciyle adından bahsettiriyordu. Şimdi hayranlarına yeni aşkını duyuran futbolcu yeni paylaşımlara da hesabında yer verdi. Akıllara bir yandan da Wanda'nın hali düştü!
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Wanda Nara'nın Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı tahmin edildiği üzere gerçekleşmiş, futbolcuya yönelttiği suçlamalar ve evine yaptığı baskınlarla gündeme gelen Wanda herkesleri şoke etmişti.
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Bu toksik aşkı bitiren hamle Wanda'nın L-Gante'yle aşkını cümle aleme duyurması olmuş, boşanma davası, kaos dolu kayıtlar ve ifşalanan mesajlar derken ikilinin arasındaki sular bir an olsun durulmamıştı.
Son olarak ani bir kararla L-Gante'den ayrılan Wanda Nara önce rapçiyi takipten çıkmış ardından Icardi ile fotoğraflarını geri yükleyerek bizlere ufak barışma sinyalleri göndermişti.
Ardından Icardi'yle barışmak istediğini söyleyen Wanda yine yüzsüzlükte seviye atlamıştı... Fakat Icardi akıllanıp Wanda'nın bu teklifini reddetmişti.
Akıllara futbolcunun bir süredir aşk iddialarına karıştığı China Suarez gelirken çok geçmeden gerçek gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz saatlerde Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğruladı.
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Çocuklarını China Suarez'le birlikte paylaşan Icardi bu paylaşımla ilişkisini duyururken bir de Nara ile olan olaylı boşanma sürecinde dair de upuzun açıklamalarda bulunmuştu.
Hızını alamayan Icardi bir de profilinde Wanda Nara'yı yatak döşek edecek bu pozları paylaştı! Üstüne bir de romantik sözler yazan Icardi'nin yüzü sonunda güldü diyebiliriz herhalde!
Tam bir aşk adamı olduğunu kanıtlayan Icardi'nin "En iyi hikayeler en beklemediğin anda başlar derler.. Kim bilir.. Bunlar kaderin işleri.. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... " şeklinde başlayan o sözleri bir kez daha Wanda'nın üstünü çizdiğini gösterdi!
"Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var, çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok.. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim 💘💫" ifadelerini kullanan Icardi sevenlerine göre de artık olması gereken yerde!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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