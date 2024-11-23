Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Wanda Nara, Icardi ile Yaşadıkları Sorulunca Gözyaşlarına Boğuldu
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Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Wanda Nara, Icardi ile Yaşadıkları Sorulunca Gözyaşlarına Boğuldu
Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı tahmin edilen Wanda Nara şimdiden futbolcuya yönelttiği suçlamalar ve evine yaptığı baskınlarla gündeme gelmeye başladı. L-Gante isimli bir rapçiyle ilişki yaşadığını cümle aleme duyuran Wanda, dün Icardi'nin Arjantinli bir şarkıcıyla yaptığı paylaşımı fena kıskanmıştı. Bugün bir etkinliğe katılan isme muhabirler tarafından sorular yöneltildi. Wanda ikilinin arasında geçenler sorulunca gözyaşlarını tutamadı! Gelin o anlara birlikte bakalım...
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2024'ün başlarında aldıkları boşanma kararını hem paylaşımları hem sözleriyle sayısız kez rafa kaldırdıklarını düşündüren Wanda Nara ve Icardi son yaşananların ardından davalık olmuştu.
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Wanda Nara'nın Icardi'nin evine yaptığı ziyaret futbolcu tarafından kayda alınmış, kaossuz bir günü bile geçmeyen ikili yine medyanın odak noktası olmuştu.
Geçtiğimiz gün ise kafa dinlemek için Arjantin'de bir konsere giden Icardi'nin şarkıcıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı Wanda Nara tarafından fena kıskanılmıştı.
Yaşananların ardından bir etkinlikte boy gösteren Wanda Nara'ya muhabirler tarafından Icardi ile yaşadıkları soruldu.
Wanda Nara sorular karşısında gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı.
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Haliyle tepkiler de gecikmedi...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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