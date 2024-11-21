onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Wanda'nın Evine Yaptığı Baskını Her Açıdan Kayda Alan Icardi'nin Garanticiliği Goygoy Malzemesi Çıkarttı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Wanda'nın Evine Yaptığı Baskını Her Açıdan Kayda Alan Icardi'nin Garanticiliği Goygoy Malzemesi Çıkarttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2024 - 15:05

Geçtiğimiz gün Wanda Nara ve Icardi arasında yaşananlar başka bir boyut kazanmış, sabrı taşan futbolcu Wanda'nın evine yaptığı baskını kayıt altına almıştı. Aralarında geçenleri sürekli sosyal medyaya taşıyan Wanda'ya misilleme yaparcasına paylaşan Icardi, Wanda'nın evinde geçirdiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Wanda Nara'nın karşılığında paylaştığı hikayelerde zaman zaman telefonunu sabitleyen, zaman zaman da gizli çekim yaptığını sanan Icardi'nin garantici tavırları X kullanıcılarının diline fena düştü! Gelin goygoyculara malzeme çıkartan o görüntülere ve gelen tepkilere birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Wanda Nara ve Icardi'nin arasındaki gerilim geçtiğimiz gün sosyal medyaya taşınmıştı. Eline telefonunu alan Icardi, kendisini her daim sosyal medya hesabından resmen ifşa eden Wanda Nara'yı paylaşmıştı.

Wanda Nara ve Icardi'nin arasındaki gerilim geçtiğimiz gün sosyal medyaya taşınmıştı. Eline telefonunu alan Icardi, kendisini her daim sosyal medya hesabından resmen ifşa eden Wanda Nara'yı paylaşmıştı.

Wanda Nara'dan artık yaka silken ve davalık olan futbolcu kendisinin evine izinsiz geldiğini ve 2 saat boyunca taciz ettiğini yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.

Wanda Nara'dan artık yaka silken ve davalık olan futbolcu kendisinin evine izinsiz geldiğini ve 2 saat boyunca taciz ettiğini yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.

Yaşananların detaylarından burada bahsetmiştik:

Bu hamlenin altında kalmayan Wanda Nara'da telefonuyla kendisini kayda alan Icardi'nin bu karelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Bu hamlenin altında kalmayan Wanda Nara'da telefonuyla kendisini kayda alan Icardi'nin bu karelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Avukatının söylediği üzere o anları kayda almaya başlayan Icardi'nin bu garantici kareleri kısa sürede X kullanıcılarının diline düştü.

Avukatının söylediği üzere o anları kayda almaya başlayan Icardi'nin bu garantici kareleri kısa sürede X kullanıcılarının diline düştü.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın