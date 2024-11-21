Wanda'nın Evine Yaptığı Baskını Her Açıdan Kayda Alan Icardi'nin Garanticiliği Goygoy Malzemesi Çıkarttı
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Wanda'nın Evine Yaptığı Baskını Her Açıdan Kayda Alan Icardi'nin Garanticiliği Goygoy Malzemesi Çıkarttı
Geçtiğimiz gün Wanda Nara ve Icardi arasında yaşananlar başka bir boyut kazanmış, sabrı taşan futbolcu Wanda'nın evine yaptığı baskını kayıt altına almıştı. Aralarında geçenleri sürekli sosyal medyaya taşıyan Wanda'ya misilleme yaparcasına paylaşan Icardi, Wanda'nın evinde geçirdiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Wanda Nara'nın karşılığında paylaştığı hikayelerde zaman zaman telefonunu sabitleyen, zaman zaman da gizli çekim yaptığını sanan Icardi'nin garantici tavırları X kullanıcılarının diline fena düştü! Gelin goygoyculara malzeme çıkartan o görüntülere ve gelen tepkilere birlikte bakalım...
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Wanda Nara ve Icardi'nin arasındaki gerilim geçtiğimiz gün sosyal medyaya taşınmıştı. Eline telefonunu alan Icardi, kendisini her daim sosyal medya hesabından resmen ifşa eden Wanda Nara'yı paylaşmıştı.
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Wanda Nara'dan artık yaka silken ve davalık olan futbolcu kendisinin evine izinsiz geldiğini ve 2 saat boyunca taciz ettiğini yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.
Bu hamlenin altında kalmayan Wanda Nara'da telefonuyla kendisini kayda alan Icardi'nin bu karelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
Avukatının söylediği üzere o anları kayda almaya başlayan Icardi'nin bu garantici kareleri kısa sürede X kullanıcılarının diline düştü.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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