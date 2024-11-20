Mauro Icardi'den Olay Wanda Nara Paylaşımı: ''Evimde 2 Saat Boyunca Beni Taciz Etti''
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Mauro Icardi'den Olay Wanda Nara Paylaşımı: ''Evimde 2 Saat Boyunca Beni Taciz Etti''
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kriz devam ediyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki kısa sürede ikili yine gündem oldu. Wanda Nara'nın kendisini evinde taciz ettiğini iddia eden Icardi, Instagram hesabından çok ilginç bir paylaşım yaptı.
Icardi'nin paylaşımında Wanda Nara'nın aşırı rahat tavırları dikkat çekerken, Wanda Nara da kendi Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak seyahat belgelerini almak için oraya gittiğini ve evde yalnız olmadıklarını söyledi.
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Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kriz giderek büyürken ikili arasındaki sular durulmuyor. Bir türlü gündemden düşmeyen ikili, bu defa Icardi'nin paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
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Icardi, Instagram hesabından önce şu hikayeyi paylaştı👇
Hemen ardından ise Wanda Nara'nın kendisini takip ettiği o anları paylaştı👇
Icardi'nin paylaşımında Wanda Nara'nın rahat tavırları dikkat çekerken, Nara'dan bu paylaşıma cevap gecikmedi.
Kendi Instagram hesabından Icardi'ye cevap veren Wanda Nara, “Öncesinde avukatlara durumu bildirmiştim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almak için evime geldim. Orada yalnız değildim.” notuyla bir hikaye paylaştı👇
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Wanda Nara, hemen ardından orada yalnız olmadığını göstermek için bir paylaşım daha yaptı👇
Icardi'nin paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi👇
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Peki, siz Icardi ve Wanda Nara'nın paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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