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Mauro Icardi'den Olay Wanda Nara Paylaşımı: ''Evimde 2 Saat Boyunca Beni Taciz Etti''

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Mauro Icardi'den Olay Wanda Nara Paylaşımı: ''Evimde 2 Saat Boyunca Beni Taciz Etti''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 21:02

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kriz devam ediyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki kısa sürede ikili yine gündem oldu. Wanda Nara'nın kendisini evinde taciz ettiğini iddia eden Icardi, Instagram hesabından çok ilginç bir paylaşım yaptı. 

Icardi'nin paylaşımında Wanda Nara'nın aşırı rahat tavırları dikkat çekerken, Wanda Nara da kendi Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak seyahat belgelerini almak için oraya gittiğini ve evde yalnız olmadıklarını söyledi.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kriz giderek büyürken ikili arasındaki sular durulmuyor. Bir türlü gündemden düşmeyen ikili, bu defa Icardi'nin paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kriz giderek büyürken ikili arasındaki sular durulmuyor. Bir türlü gündemden düşmeyen ikili, bu defa Icardi'nin paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Icardi, Instagram hesabından önce şu hikayeyi paylaştı👇

Icardi, Instagram hesabından önce şu hikayeyi paylaştı👇

'Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti. Buna ne isim veriyoruz, hangi başlığı koyuyoruz?'

Hemen ardından ise Wanda Nara'nın kendisini takip ettiği o anları paylaştı👇

Icardi'nin paylaşımında Wanda Nara'nın rahat tavırları dikkat çekerken, Nara'dan bu paylaşıma cevap gecikmedi.

Icardi'nin paylaşımında Wanda Nara'nın rahat tavırları dikkat çekerken, Nara'dan bu paylaşıma cevap gecikmedi.

Kendi Instagram hesabından Icardi'ye cevap veren Wanda Nara, “Öncesinde avukatlara durumu bildirmiştim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almak için evime geldim. Orada yalnız değildim.” notuyla bir hikaye paylaştı👇

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Wanda Nara, hemen ardından orada yalnız olmadığını göstermek için bir paylaşım daha yaptı👇

Icardi'nin paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi👇

Icardi'nin paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi👇
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twitter.com

Peki, siz Icardi ve Wanda Nara'nın paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Peki, siz Icardi ve Wanda Nara'nın paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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