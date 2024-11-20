Mauro Icardi'den Olay Wanda Nara Paylaşımı: ''Evimde 2 Saat Boyunca Beni Taciz Etti''

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kriz devam ediyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki kısa sürede ikili yine gündem oldu. Wanda Nara'nın kendisini evinde taciz ettiğini iddia eden Icardi, Instagram hesabından çok ilginç bir paylaşım yaptı.

Icardi'nin paylaşımında Wanda Nara'nın aşırı rahat tavırları dikkat çekerken, Wanda Nara da kendi Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak seyahat belgelerini almak için oraya gittiğini ve evde yalnız olmadıklarını söyledi.