Mauro Icardi - Wanda Nara Arasında Yaşananların Ardından Bu Kez Icardi'nin Babası Konuştu

Yılan hikayesine dönen Icardi-Wanda Nara aşkı nihayet büyük olaylarla bitti. Wanda Nara'nın tüm dünyanın gözleri önünde yeni bir aşka yelken açması ve Icardi'nin mesajlarını ifşa etmesi bu olayın artık geri dönülemez olduğunu gözler önüne serdi. Icardi'yi Wanda Nara'nın şikayet etmesiyle farklı bir yöne evrilen süreç bu kez de Icardi'nin babasına soruldu. Icardi'nin babasının Wanda Nara ile ilgili yorum yapmaması dikkat çekti. Baba Icardi, oğlu Icardi'nin sakatlığı ile ilgili endişelendiğini söyledi.