Mauro Icardi - Wanda Nara Arasında Yaşananların Ardından Bu Kez Icardi'nin Babası Konuştu
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Mauro Icardi - Wanda Nara Arasında Yaşananların Ardından Bu Kez Icardi'nin Babası Konuştu
Yılan hikayesine dönen Icardi-Wanda Nara aşkı nihayet büyük olaylarla bitti. Wanda Nara'nın tüm dünyanın gözleri önünde yeni bir aşka yelken açması ve Icardi'nin mesajlarını ifşa etmesi bu olayın artık geri dönülemez olduğunu gözler önüne serdi. Icardi'yi Wanda Nara'nın şikayet etmesiyle farklı bir yöne evrilen süreç bu kez de Icardi'nin babasına soruldu. Icardi'nin babasının Wanda Nara ile ilgili yorum yapmaması dikkat çekti. Baba Icardi, oğlu Icardi'nin sakatlığı ile ilgili endişelendiğini söyledi.
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Mauro Icardi'nin son dönemlerde başına gelenler hepimizin malumu. Sakatlığı, terk edilişi ve ardından karakolluk oluşu tam bir dram filmine döndü.
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Kız kardeşi ve erkek kardeşinin Wanda Nara'ya olan ağır sözlerinin ardından bugün Icardi'nin babası da açıklamalar yaptı.
Babası Juan Carlos Icardi , Wanda Nara'yla ilgili konuşmayacağını ikilinin arasında geçenlerin onları ilgilendirdiğini sadece torunlarını çok özlediğini söyledi.
Juan Carlos Icardi, "Ben sadece Icardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim, bu beni gerçekten endişelendiriyor. Onun haricinde benim evim Wanda Nara'ya da Mauro Icardi'ye de açık." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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