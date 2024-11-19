Lucas Torreira'ya Arjantin Devi Boca Juniors'tan Teklif Var

Arsenal'den Galatasaray'a geldikten sonra taraftarın gönlünde taht kuran Torreira performansıyla da takdir topluyor. Türkiye'ye alışma sürecinde sevgilisi Devrim Özkan'ın da payının büyük olduğu yıldız için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Uruguaylı yıldız için şartlar oluşursa bir sonraki durak Arjantin olacak. Boca Juniors'un güçlü bir kadro kurmak istediğine yer veren Arjantin basınında Torreira'nın adı anılmaya başlandı. Boca Juniors'ın transfer için mali kaynak arayışına şimdiden başladığı iddia edildi.