Lucas Torreira'ya Arjantin Devi Boca Juniors'tan Teklif Var
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Lucas Torreira'ya Arjantin Devi Boca Juniors'tan Teklif Var
Arsenal'den Galatasaray'a geldikten sonra taraftarın gönlünde taht kuran Torreira performansıyla da takdir topluyor. Türkiye'ye alışma sürecinde sevgilisi Devrim Özkan'ın da payının büyük olduğu yıldız için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Uruguaylı yıldız için şartlar oluşursa bir sonraki durak Arjantin olacak. Boca Juniors'un güçlü bir kadro kurmak istediğine yer veren Arjantin basınında Torreira'nın adı anılmaya başlandı. Boca Juniors'ın transfer için mali kaynak arayışına şimdiden başladığı iddia edildi.
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Saha içindeki mücadelesiyle taraftarın takdirini kazanan Lucas Torreira, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
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Lucas Torreira için Güney Amerika'dan sürpriz bir ilgi olduğu ortaya çıktı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Boca Juniors, Torreira'yı istiyor.
Arjantin basınındaki iddiaya göre başkan Riquelme, 2025 Kulüpler Dünya Kupası için mümkün olan en iyi kadroyu oluşturmak için düğmeye bastı ve ilk transferi de Torreira olacak.
Torreira'nın da her zaman Boca'da oynamak istediği iddia edilen haberde sorunun mali kısmının da çözülmeye çalışıldığı yazıldı.
Boca Juniors, Lucas Torreira'nın transferi için Haziran 2026'ya kadar yaklaşık 18 milyon dolar ödemek durumunda. Ancak, bu süreçte kiralama seçeneği de transferin gerçekleşmesi için alternatif bir çözüm olabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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