Milli Takım İçin Türlü Matematiksel Denklemler İçinde Centilmenlik Puanı Sürprizi Ortaya Çıktı
Milli Takım İçin Türlü Matematiksel Denklemler İçinde Centilmenlik Puanı Sürprizi Ortaya Çıktı
Milli takımımızın Karadağ ile oynayacağı maç öncesinde 'centilmenlik puanı' sürprizi ortaya çıktı. Her turnuvada bir sürü denklemin birleşmesiyle üst tur umudunu koruyan milli takımımız kazanarak bunlara son verebilir. Ancak golsüz berabere kalması halinde de şansımız sürebilir. Bu akşam grubun düğümü çözülecek. Maç sonuçlarına göre puan durumumumuz da netlik kazanacak. Milli takımımız için centilmenlik puanı faktörünü devreye sokacak ihtimale hep birlikte bakalım.
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Milli takımımız Karadağ'ı yenmesi halinde üst tura çıkacak. Benzer şekilde Galler’in İzlanda karşısında berabere kalması ve mağlup olması durumunda da üst tura çıkacağız.
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A Ligi için play-off oynayacak. Galler’in İzlanda karşısında üç farklı kazanması ve A Milli Takım’ın Karadağ ile golsüz beraberliği durumunda centilmenlik puanı devreye girecek.
Uluslar Ligi’nde takımların sıralamaları belirlenirken puan, averaj, ikili averaj ve atılan-yenilen gollerin eşit olması durumunda centilmenlik puanına bakılıyor.
Centilmenlik puanını etkileyen faktör ise görülen kart sayılarıyla ortaya çıkıyor.
Her şeyin eşit olması halinde Galler ve aramızdaki kart sayılarına bakılarak üst tura çıkan takım belli olacak.
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