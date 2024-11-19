Milli Takım İçin Türlü Matematiksel Denklemler İçinde Centilmenlik Puanı Sürprizi Ortaya Çıktı

Milli takımımızın Karadağ ile oynayacağı maç öncesinde 'centilmenlik puanı' sürprizi ortaya çıktı. Her turnuvada bir sürü denklemin birleşmesiyle üst tur umudunu koruyan milli takımımız kazanarak bunlara son verebilir. Ancak golsüz berabere kalması halinde de şansımız sürebilir. Bu akşam grubun düğümü çözülecek. Maç sonuçlarına göre puan durumumumuz da netlik kazanacak. Milli takımımız için centilmenlik puanı faktörünü devreye sokacak ihtimale hep birlikte bakalım.