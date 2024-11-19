Şanlı San Marino Bu Kez Gerçekten Tarih Yazdı: C Ligi'ne Yükseldiler

UEFA turnuvalarının derbeder takımı... Gol değil şut atsa olay oluyor. Bu takıma karşı Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk golü yiyen takımı tahmin etmek zor değil; tabi ki biziz. Ancak San Marino son günlerde farklı bir heyecan yaşıyor. 'Bugün 5'ten fazla yemeyelim' diye çıkılan maçların ardından San Marino puan almaya, maç kazanmaya başladı. Tabi bunda formatın da etkisi var ama 7 puanla tarih yazmaları ne olursa olsun büyük iş.