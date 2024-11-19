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Şanlı San Marino Bu Kez Gerçekten Tarih Yazdı: C Ligi'ne Yükseldiler

Şanlı San Marino Bu Kez Gerçekten Tarih Yazdı: C Ligi'ne Yükseldiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2024 - 09:22

UEFA turnuvalarının derbeder takımı... Gol değil şut atsa olay oluyor. Bu takıma karşı Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk golü yiyen takımı tahmin etmek zor değil; tabi ki biziz. Ancak San Marino son günlerde farklı bir heyecan yaşıyor. 'Bugün 5'ten fazla yemeyelim' diye çıkılan maçların ardından San Marino puan almaya, maç kazanmaya başladı. Tabi bunda formatın da etkisi var ama 7 puanla tarih yazmaları ne olursa olsun büyük iş.

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Tarihi farkların, puan tablosunda bakmaya tenezzül edilmeyen yerlerin takımı San Marino dün gece aldığı başarıyla milyonları sokağa dökmese de tarifi zor bir sevinç yaşattı.

Tarihi farkların, puan tablosunda bakmaya tenezzül edilmeyen yerlerin takımı San Marino dün gece aldığı başarıyla milyonları sokağa dökmese de tarifi zor bir sevinç yaşattı.

Uluslar Ligi'nde D Ligi'nde olan San Marino'nun en az kendisi kadar dişli iki rakibi vardı: Cebelitarık ve Lihtenştayn!

Uluslar Ligi'nde D Ligi'nde olan San Marino'nun en az kendisi kadar dişli iki rakibi vardı: Cebelitarık ve Lihtenştayn!

Ağır mağlubiyetlerin, şut çekilmeden tamamlanan maçların ardından San Marino'ya bu grup ilaç gibi geldi. Lihtenştayn'ı hem içerde hem dışarda yenerek 6 puanı cebine koydu.

Ağır mağlubiyetlerin, şut çekilmeden tamamlanan maçların ardından San Marino'ya bu grup ilaç gibi geldi. Lihtenştayn'ı hem içerde hem dışarda yenerek 6 puanı cebine koydu.

Bir puanı da evinde Cebelitarık'tan alan San Marino puanını 7 yaptı ve lider olarak D Ligi'nden C Ligi'ne yükseldi.

Bir puanı da evinde Cebelitarık'tan alan San Marino puanını 7 yaptı ve lider olarak D Ligi'nden C Ligi'ne yükseldi.

4 maça çıkan San Marino sadece bir maçta gol atamadı ve "hayran sayfası" da isyan etti: "Evet, San Marino yine gol attı. Bu artık özel bir durum bile değil. Dürüst olmak gerekirse, bu giderek sıkıcı olmaya başladı."

4 maça çıkan San Marino sadece bir maçta gol atamadı ve "hayran sayfası" da isyan etti: "Evet, San Marino yine gol attı. Bu artık özel bir durum bile değil. Dürüst olmak gerekirse, bu giderek sıkıcı olmaya başladı."
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D Ligi'nden C Ligi'ne çıkarken Şanlı San Marino'nun tek tarihi başarısı bu değil: İlk deplasman galibiyeti, ilk 3 gollü galibiyet, bir yılda ilk kez iki galibiyet

D Ligi'nden C Ligi'ne çıkarken Şanlı San Marino'nun tek tarihi başarısı bu değil: İlk deplasman galibiyeti, ilk 3 gollü galibiyet, bir yılda ilk kez iki galibiyet

35 bin San Marino vatandaşı muhtemelen dün gece şöyle uyudu: Yarın yine borçlarım olacak ama bu gece kral/kraliçe benim

35 bin San Marino vatandaşı muhtemelen dün gece şöyle uyudu: Yarın yine borçlarım olacak ama bu gece kral/kraliçe benim

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